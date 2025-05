Petropar bajó precios gracias a compras de firma uruguaya y emiratí: ¿Dónde está el gasoil de la firma catarí?

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció ayer una reducción de G. 270 por litro en el precio de todos los combustibles en las estaciones de servicio de Petróleos Paraguayos (Petropar), y afirmó que fue posible gracias a las cuestionadas compras realizadas recientemente, principalmente de diésel.

Adalberto Acuña, director de Gabinete de la Presidencia de la estatal, explicó que para esta rebaja se tuvo en cuenta el combustible en tránsito adquirido a la empresa emiratí Evolution Group FZ LLC y a la uruguaya Ormalor S.A.S., en el caso del gasoil, y a la suiza Glencore AG en el caso de las naftas. Acotó que esta reducción podría mantenerse, al menos, hasta fines de junio.

“Estos combustibles vienen en barcazas, en convoyes, y no llegan todos juntos. Ya arribó una parte de lo adquirido a Ormalor, y también están llegando los productos de Glencore. El gasoil de Evolution debe llegar dentro de este mes”, expresó.

Detalles de las adquisiciones de Petropar

En lo que respecta al gasoil, Petropar adjudicó la compra de hasta 67.500 metros cúbicos. El primer contrato fue otorgado a Evolution Group FZ LLC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Esta firma fue adjudicada por un mínimo de 35.000 m³ y un máximo de 40.000 m³, con un diferencial de apenas 3 centavos por galón americano. El monto total del contrato supera los US$ 24 millones (a razón de US$ 602 por m³).

Según datos oficiales, la compañía está representada por Alberto Pudda —quien presentó un pasaporte italiano al momento de la firma— y por Rodrigo Andrés Castro Vargas, domiciliado en Asunción.

Fuentes del sector confirmaron a este medio que Evolution Group es una firma desconocida en el rubro, lo que generó sospechas de un posible caso similar al de Doha Holding Group LLC, empresa que aún no ha cumplido con una entrega previa de combustible.

Otro de los lotes de gasoil fue adjudicado a la empresa uruguaya Ormalor S.A.S., representada por Andrés Mariano Estévez Ruibal, que deberá proveer hasta 27.500 m³ por un monto de US$ 17.290.432 (equivalente a US$ 628,7 por m³). Esta firma ofreció un diferencial de 13 centavos por galón americano.

En cuanto a las gasolinas, Petropar adjudicó la adquisición de 40.000 m³, distribuidos entre gasolina RON 91 (US$ 626,2 por m³) y nafta virgen (US$ 537,2 por m³), a la firma suiza Glencore AG, representada por Gustavo Mutshuito Villasboa Florentín. El contrato supera los US$ 23 millones.

Baja se concretó sin el gasoil de la firma catarí: “Estamos aguardando noticias”

Esta reducción de precios de Petropar ocurrió, una vez más, sin que haya llegado el gasoil adjudicado a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. La empresa volvió a ser beneficiada con una prórroga.

Doha Holding fue seleccionada para suministrar 100.000 toneladas métricas de gasoil por un valor de US$ 61 millones. Sin embargo, a más de siete meses de la adjudicación —realizada con carácter “urgente y de oportunidad”—, no se ha entregado una sola tonelada.

El pasado 30 de abril venció la quinta prórroga concedida por Petropar a Doha Holding, y hasta la fecha no se ha informado oficialmente sobre una nueva adenda. El contrato establecía un precio “milagroso” de US$ 610 por tonelada métrica, equivalente a US$ 512,40 por metro cúbico.

Ayer se volvió a consultar a Acuña sobre el tema, quien confirmó que se firmó otra adenda, aunque no pudo precisar el nuevo plazo de entrega. “Estamos esperando, aguardando noticias. Según tenemos conocimiento, en poco tiempo tendríamos buenas noticias al respecto”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de una nueva rebaja si llegara finalmente el combustible catarí, respondió: “Podríamos dar una buena noticia, porque ese precio es bueno. Entonces vamos a tener buenas noticias, creo yo, pero no me quiero adelantar a hacer futurología. Prefiero que llegue, y ahí hacer todo el análisis con la estructura de costos”.