Gripe aviar en Brasil: ¿a qué riesgos se enfrenta la producción avícola nacional?

Un brote de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) fue encontrado en una granja comercial en Montenegro, en el estado de Río Grande do Sul, y motivó la declaración de una “alerta máxima” por parte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que instó a sus funcionarios, productores y la ciudadanía general a extremar cuidados y notificar el avistamiento de aves enfermas o muertas a los canales correspondientes.

El director general de Sanidad Animal del Senacsa, Víctor Maldonado, analizó en conversación con ABC que, sin dudas, el brote de gripe aviar en Brasil tendrá gran impacto no solo en Paraguay, sino también a nivel regional debido a que se trata de un “toque de alerta”, tras un “silencio epidemiológico” prolongado. Recordó así que si bien a inicios de año se recibió una notificación desde el Chaco argentino, se trató de un caso de aves de traspatio, y no de granjas comerciales como en Brasil.

Indicó que en Paraguay se tiene una alta dependencia del mercado brasileño para la importación de pollitos y huevos fértiles, aunque no desde Río Grande do Sul, donde se detectó el brote. No obstante, aseguró que se están analizando los reportes que llegan desde Brasil y las medidas sanitarias que se implementarán para determinar qué otras acciones de bioseguridad se adoptarán en términos de prevención.

“El 100% de las importaciones provenientes de Brasil llegan desde el estado de Paraná y de San Pablo. Entre enero y abril, se adquirieron casi 2 millones de pollitos ‘de un día’ y aproximadamente 4,5 millones de huevos fértiles y líquido, pero nada proveniente de Rio Grande do Sul. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en este momento es evaluar los reportes que llegan del vecino país y cuáles son las primeras medidas que se están tomando. Aún no sabemos con certeza la magnitud de afectación”, añadió.

Otros mercados de abastecimiento

Más allá de la alerta que despertó Brasil, Maldonado señaló que Paraguay tiene otros mercados abiertos, en caso de que necesite abastecerse de pollitos, huevos fértiles y otros insumos que hacen a la producción avícola.

“El mercado argentino está abierto para importación y, eventualmente, Estados Unidos. Aunque, hasta ahora, el único estado afectado en Brasil es Río Grande do Sul y, por lo tanto, no hay riesgo de importar desde otros estados, toda vez que la alerta se mantenga allí”, enfatizó.

Subrayó que aún se debe esperar a ver cómo evoluciona el brote en Río Grande do Sul para tomar una determinación respecto a otros estados.

“La influenza o gripe aviar vino para quedarse y esto nos demuestra que el riesgo es todavía grande, por lo que tenemos que seguir extremando cuidados y recursos disponibles de bioseguridad, de tal manera a evitar un evento o suceso como este”, explicó.

Impacto en las exportaciones

Ante el brote de gripe aviar en una granja comercial en Río Grande do Sul, el Ministerio de Agricultura del vecino país decidió suspender las exportaciones de carne de pollo de dicho estado, según difundieron medios brasileños. Sin embargo, China y la Unión Europea decidieron frenar, por 60 días, la compra de producción avícola de todos los estados de Brasil, y no solo de la región afectada.

Respecto a cómo podría impactar la “sobreoferta” de carne de pollo en la región y así la comercialización de la producción avícola nacional, el director general de Sanidad Animal refirió que “hay que esperar la reacción de los mercados” y que aún es temprano para “realizar conjeturas” sobre cómo cambiará la dinámica comercial.

Principales recomendaciones

Maldonado recordó que la gripe aviar no se transmite a través del consumo de carne de aves o huevos. No obstante, mencionó que hay cierto riesgo de infección humana a través del contacto “aerógeno” con aves infectadas. “En la mayoría de los casos ocurre en las personas o profesionales que tienen contacto ‘intenso’ con aves infectadas, que estén vivas o muertas”, añadió.

Resaltó que se insta a la ciudadanía a “reportar cualquier avistamiento de aves con signos de enfermedad o muertas inmediatamente a todas las oficinas del Senacsa, de tal manera a tener también un sistema de alerta rápida”, informó.

Para los productores, la recomendación es reforzar las medidas de bioseguridad. “A pesar de que la información es todavía preliminar, estamos tomando todas las medidas preventivas respectivas acá en el país”, expresó.

Para presentar la notificación o pedir asistencia, se puede contactar a los números (0982) 567 525, (021) 729 0015 interno 1215, a la línea de emergencias 158 (desde cualquier compañía) o acercarse a la Unidad Zonal más próxima a su ubicación.