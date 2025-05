Zafriña de soja muestra resultados variables, pero dentro de las “expectativas”

Mientras avanza la cosecha de la zafriña o ciclo secundario de soja, se observan resultados en torno a 1.800 kilos (de granos) por hectárea, aunque en ciertas zonas con condiciones climáticas favorables los rendimientos ascienden hasta 2.000 kilos por hectáreas, según reportó la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP).

El ingeniero Rubén Sanabria, de la CAP, señaló en una conversación reciente con ABC que los resultados de la zafriña de soja han sido bastante variables, aunque se mantienen dentro de las expectativas. Destacó que los resultados serán cruciales para almacenar los granos que serán utilizados como semillas para la próxima campaña principal, que generalmente arranca en septiembre.

“La zafriña también se utiliza, en parte, para tratar de compensar los malos rendimientos de la campaña principal en ciertas zonas. Pero, está mostrando variación. En lugares puntuales, se están alcanzando los 2.000 kilos por hectárea”, añadió.

Explicó que, paralelamente, en el campo también se está avanzando con la siembra de trigo, con buenas perspectivas. Agregó que el sector productivo también está optando por la avena como “cobertura para el suelo”.

El panorama del maíz

Sanabria señaló que la cosecha del maíz se pondrá en marcha este fin de mes, principalmente en Alto Paraná. Aunque, ya adelantó que los resultados también serán variables, atendiendo que se presentaron condiciones climáticas adversas durante el desarrollo de este rubro.

A este escenario se suma la caída de los precios de los commodities agrícolas, principalmente del maíz, puntualizó. “El año pasado vendíamos maíz a US$ 180 a US$ 200 la tonelada. Hoy está en torno a US$ 120 y US$ 130”, expresó.

Reclaman falta de transparencia en la fijación del “premio”

Pese a la caída de los precios internacionales y la normalización de la navegabilidad y otras condiciones logísticas, el “premio” o descuento aplicado por las exportadoras a los productores al momento de comercializar los granos no ha descendido, enfatizó el integrante de la Coordinadora Agrícola del Paraguay.

El sector productivo ha venido reclamando cómo el descuento o “premio”, que se fija con base en factores como el costo del flete (transporte y logística), se mantiene en niveles elevados de US$ 70 por tonelada.

Precisamente, la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) se pronunció en la semana para exigir transparencia en “las reglas del juego comercial” de la soja, de tal manera que toda la cadena de producción y comercialización trabaje “de forma equilibrada y sin distorsiones unilaterales”.