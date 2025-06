Deuda pública: MEF aún tiene disponibles recursos de la última colocación de bonos

El gobierno de Santiago Peña había colocado a fines de febrero bonos soberanos por un monto total equivalente a US$ 1.200 millones.

La emisión fue autorizada por Ley N.º 7408/24 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 y por Ley N.º 6638/20 de Administración de Pasivos o de “bicicleteo” de deudas, como se lo conoce comúnmente a esta operación de pagar deudas antiguas con nuevas deudas.

El último informe emitido por el Ministerio de Economía al mes de abril, revela que aún tiene US$ 647,31 millones disponibles en su cuenta del Banco Central del Paraguay (BCP).

De este monto total, US$ 350,09 millones corresponden a la ley de presupuesto y US$ 292,38 millones a la ley de administración de pasivos, más el remanente de emisiones realizadas en años anteriores que no fueron ejecutadas.

Según el informe, estos recursos están asignados en su mayor parte para ser transferidos al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y al MEF para el pago de la deuda.

La lista también incluye a la Presidencia de la República, al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a la Corte Suprema de Justicia y a la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Tras los descuentos realizados por la operación, que incluyeron canje directo de bonos, pago de comisiones bancarias y estudios jurídicos, entre otros gastos, el MEF, finalmente, recibió en marzo US$ 896,3 millones.

Pago y “bicicleteo” de deudas

Los datos revelan que los recursos obtenidos de la última colocación de bonos soberanos, los destinan cada vez más al pago y “bicicleteo” de la deuda pública.

El informe del MEF da cuenta que apenas el 39,3% de los fondos obtenidos fueron destinados a financiar el PGN, en tanto que el restante 60,6% fue usado para pagar y “bicicletear” de la deuda pública.

Según el informe para el financiamiento del presupuesto fueron asignados US$ 472.278.000, para la amortización de la deuda vencida US$ 419.972.000 y para la administración de pasivos US$ 300.750.000.

Los mayores fondos asignados para el pago de la deuda obedece al crecimiento registrado de la deuda pública, contrariamente a lo sucedido al inicio de las emisiones cuando se financiaban principalmente las inversiones en infraestructura.

El saldo de la deuda pública total al mes de marzo, que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, asciende a US$ 19.023,4 millones, que equivale al 41,2% del PIB.

La deuda ya supera el 40% del PIB que para economistas locales y organismos internacionales es el tope sostenible para nuestro país, aunque para el MEF este nivel es sostenible y garantiza el repago de los compromisos.