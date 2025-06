Deuda pública: preparan un nuevo préstamo con el Banco Mundial

La referida autorización para obtener un nuevo préstamo se suma a la larga lista que está en trámite con los diversos organismos financieros internacionales.

Este último decreto, emitido el 30 de mayo, autoriza la gestión para lograr el “Préstamo de Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público (DPL) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)” o Banco Mundial.

Señala que el instrumento financiero del BIRF es un empréstito basado en la modalidad de apoyo a las políticas de desarrollo, cuyo cumplimiento permitirá al Ministerio de Economía el desembolso de los fondos, aunque no menciona el monto a ser solicitado.

Los préstamos DPL se otorgan para apoyar reformas de políticas y programas de desarrollo en países en desarrollo con el fin de ayudar a los países a mejorar su desempeño económico y social, según explica el ente financiero en su página web.

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, durante su visita a nuestro país en abril último, anunció que la entidad tiene una línea de crédito de US$ 2.000 millones para financiar en los próximos tres años proyectos de infraestructura, diversificación de las fuentes de energía y generación de empleo. De estos fondos, US$ 1.000 millones estarían disponibles para el sector público y el otro US$ 1.000 millones para el sector privado.

Otros préstamos en gestión

También en mayo, el Ejecutivo había autorizado al MEF el inicio de las gestiones para obtener créditos para financiar 15 proyectos de obras, entre caminos vecinales y puentes, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El informe del MEF al mes de mayo informa que está en proceso de gestión un paquete de préstamos por un monto total de más de US$ 1.671 millones.

Según datos oficiales, este paquete incluye US$ 101.606.009 de préstamos aprobados; aún pendientes de promulgación US$ 715.000.000, contratos para su aprobación en el Congreso; 228.000.000, pendientes de ampliación presupuestaria; y US$ 626.656.722, con decretos para el inicio de gestión.

Los créditos están en gestión con diversos organismos financieros, tales como el BID, CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Deuda pública total

El saldo del total de la deuda pública al mes de marzo, que incluye a la administración central y a entidades descentralizadas, asciende a US$ 19.023,4 millones, que equivale al 41,2% del PIB.

La deuda ya sobrepasa el 40% del PIB, que para economistas locales y organismos internacionales es considerado el tope sostenible para nuestro país, aunque para el Ministerio de Economía el nivel actual de la deuda es sostenible y garantiza el repago de los compromisos.