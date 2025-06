Deuda pública: BID es el mayor acreedor entre las entidades multilaterales

Al cierre del primer cuatrimestre del año, el saldo de la deuda pública total, que incluye a la administración central y a entidades descentralizadas, ascendió a US$ 19.064,4 millones, que equivale al 41,3% del PIB.

La deuda externa representa US$ 16.718,1 millones, que equivale a 36,2% del PIB; y la deuda interna US$ 2.346,25 millones, que equivale a 5,1% del PIB.

El saldo de la deuda aumentó de enero a abril US$ 981,2 millones con relación al monto con que había cerrado el ejercicio 2024, cuando alcanzó US$ 18.083,2 millones, que en ese entonces equivalía a 40,2% del PIB.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Deuda pública: en abril se pagaron US$ 105,1 millones

Los datos del MEF dan cuenta que el 53,4% del endeudamiento proviene de la emisión de bonos del Tesoro, tanto local como internacional; el 43,6% de los préstamos y el 3% restante de las obras ejecutadas en el marco de la ley llave en mano.

Con respecto a los préstamos, la deuda con los organismos financieros multilaterales suma US$ 8.114,1 millones, que representa 42,6% del PIB; y con los organismos financieros bilaterales, US$ 196,9 millones, representando el 1% del total.

Lea más: Deuda pública: 84,3% está en dólares

Entre los organismos financieros multilaterales, el mayor acreedor es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un monto de US$ 3.752,8 millones.

Son préstamos asignados a diversas áreas, como energía, vial, vivienda, salud, agua potable y saneamiento, entre otros; programas que son ejecutados por instituciones públicas de la administración central y entidades descentralizadas.

Nuevos préstamos del BID en gestión

A esta cartera en ejecución se suman los nuevos préstamos que están en gestión, como US$ 30 millones para la consolidación de la Dirección Nacional de Ingreso Tributarios (DNIT) y US$ 154 millones para saneamiento de la cuenca del lago Ypacaraí.

También están en gestión US$ 200 millones para la pavimentación de la ruta PY 15, del tramo Cruce Centinela -Mariscal Estigarribia en el departamento de Boquerón-Corredor Bioceánico tramo II; y US$ 75 millones para el programa para la modernización de la gestión de la red vial del Paraguay y conectividad rural.

Lea más: Deuda pública: en abril el Estado recibió US$ 72,4 millones por desembolso de préstamo

En el segundo mayor acreedor es CAF Banco de Desarrollo de América Latina, con una cartera en ejecución de US$ 2.237,3 millones, luego está el Banco Mundial con US$ 1.127,5 millones y Fonplata con US$ 385,1 millones de préstamos.

Con relación a las bilaterales, el mayor acreedor es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica), con US$ 149,2 millones.