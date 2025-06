Deuda pública: en abril se pagaron US$ 105,1 millones

Los acreedores del Estado son los organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, CAF, Fonplata y otros; los tenedores de bonos del Tesoro y empresas que realizan obras en el marco de la Ley N.º 5070/2013, conocida como “llave en mano”.

El servicio de la deuda pública comprende las amortizaciones o pagos de capital, intereses, comisiones y otros cargos contemplados en los respectivos contratos o convenios realizados con los acreedores.

Según el informe del MEF, para cumplir con el servicio de la deuda pública, en enero pagó US$ 52,4 millones, en febrero US$ 113,8 millones, en marzo US$ 565,4 millones y en abril US$ 105,1 millones.

La suma total abonada en el primer cuatrimestre del año asciende a US$ 836,7 millones, que representa un incremento de 25,2% con relación al mismo periodo del año pasado cuando los pagos alcanzaron US$ 668,1 millones.

A la administración central le correspondió abonar US$ 85,5 millones y a las entidades descentralizadas US$ 19,6 millones, aunque esta última también tiene garantía del Tesoro Público.

Deuda pública total

Al mes de abril el saldo de la deuda pública total ascendió a US$ 19.064,4 millones, que equivale al 41,3% del PIB, según el informe del Ministerio de Economía.

Los compromisos aumentaron US$ 981,2 millones en comparación con la cifra registrada al cierre del año pasado, de US$ 18.083,2 millones, que entonces equivalía a 40,2% del PIB.

El 53,4% de la deuda pública total proviene de la emisión de bonos del Tesoro, colocados tanto en el mercado local como internacional; el 43,6% proviene de préstamos de organismos financieros y el 3% de la ejecución de obras bajo la ley llave en mano.

La deuda total ya supera el 40% del PIB que para economistas locales y organismos internacionales es el tope sostenible para nuestro país, pero el MEF asegura que el nivel actual es sostenible y garantiza el repago de los compromisos.