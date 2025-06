Deuda pública: en abril el Estado recibió US$ 72,4 millones por desembolso de préstamos

El informe de la cartera de Economía da cuenta deque los organismos financieros internacionales y tenedores de bonos del Tesoro, desembolsaron en enero US$ 128,7 millones, en febrero US$ 75,9 millones, en marzo US$ 1.257,4 millones y en abril US$ 72,4 millones.

Al final del primer cuatrimestre del año los desembolsos acumulados sumaban, en total, US$ 1.534,5 millones, pero la mayor parte de este monto corresponde a la emisión de bonos soberanos realizados al final del mes de febrero por US$ 1.200 millones.

Lea más: Deuda pública ya aumentó US$ 981 millones en el primer cuatrimestre del año

En particular, los desembolsos de la administración central sumaron US$ 1.312,6 millones, de los que el 6,1% corresponde a financiamiento de organismos multilaterales y bilaterales y el 93,9% corresponde al financiamiento de bonos, señala el informe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La administración descentralizada, por su parte, registró desembolsos acumulados por un total de US$ 221,9 millones, añade el informe del MEF.

Lea más: Deuda pública: MEF aún tiene disponibles recursos de la última colocación de bonos

Explica que, para financiar diversos programas y proyectos ejecutados por las instituciones públicas, los organismos multilaterales y bilaterales otorgan préstamos bajo condiciones que varían según cada acreedor.

“El desembolso de estos préstamos se realiza en función del avance alcanzado por los programas y proyectos de los organismos ejecutores”, refiere la cartera de Economía.

La cartera de préstamos disponibles

Los datos que acompañan este informe dan cuenta que las instituciones públicas disponen de un total de US$ 5.936 millones en montos aprobados para el financiamiento de programas y proyectos.

Lea más: Deuda pública: preparan un nuevo préstamo con el Banco Mundial

De este total, los organismos acreedores desembolsaron US$ 2.933 millones, monto que representa un 49% de ejecución, según revela el informe.

“En particular, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es la institución con el mayor monto de préstamos aprobados para el financiamiento de sus programas y proyectos”, afirma.