Se distribuyeron hasta mayo más de US$ 130 millones de los recursos de royalties

El mes con mayor volumen de transferencias fue febrero, con US$ 48,4 millones, impulsado por una fuerte transferencia de Yacyretá (US$ 23,6 millones). En contraste, en mayo no se registraron transferencias desde la mencionada entidad y el monto total recibido se redujo a US$ 20,4 millones.

En términos relativos, Itaipú fue responsable del 81% del total de recursos transferidos por binacionales en el acumulado a mayo, mientras que Yacyretá explicó el 19% restante. Este desbalance muestra la persistente mayor participación de Itaipú en la financiación del Estado paraguayo a través de royalties, aunque con ciertas fluctuaciones mensuales. Por mencionar, en abril, la transferencia total fue de US$ 21,6 millones, casi igual a la de mayo, pero en ese mes Yacyretá aportó apenas US$ 876.726, mientras de los recursos de Itaipú se transfirieron US$ 20,6 millones. Es de mencionar que las variaciones intermensuales exponen la dependencia de la recaudación de royalties a factores como la generación eléctrica y los acuerdos de transferencia vigentes con ambas binacionales.

Alimentación escolar

Además de los royalties, Itaipú canalizó recursos por medio de la cesión de energía, destinados mayoritariamente al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) y, en menor proporción, a los gobiernos municipales. Entre enero y mayo de 2025, se transfirieron US$ 84,2 millones por este concepto, de los cuales US$ 67,4 millones (80%) fueron al FONAE y US$ 16,8 millones (20%) a municipios. Solo en mayo, la transferencia ascendió a US$ 13 millones, lo que indica un promedio mensual de aproximadamente US$ 16,8 millones para el período, con una leve baja frente al promedio si se considera solo mayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En suma, el flujo de recursos provenientes de las binacionales Itaipú y Yacyretá sigue siendo crucial para las finanzas públicas, pero también revela disparidades y alta volatilidad, lo que plantea la necesidad de avanzar hacia una mayor previsibilidad y sostenibilidad en el uso de estos fondos, especialmente en contextos de planificación y ejecución de políticas sociales como la alimentación escolar y el fortalecimiento municipal.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.