Eddie Jara “no convenció” a legisladores: “El jeque árabe vino una vez, pero firmó cinco prórrogas”

La senadora Celeste Amarilla señaló que las explicaciones brindadas por el presidente de Petropar, Eddie Jara, a la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el lunes último, no lograron convencer a los legisladores. Según manifestó, todo indica que nuevamente se ampliará —por sexta vez— el contrato con la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada con el hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.

Amarilla comentó que, según Jara, esta vez “tienen la promesa de que Doha va a cumplir”. Recordemos, el próximo lunes, 30 de junio, vence la quinta prórroga que la petrolera estatal otorgó a la firma extranjera. Según adelantó el propio Jara a los medios, están analizando la posibilidad de conceder más tiempo, aunque hasta la fecha no haya confirmado si se concretará esa ampliación o no.

Asimismo, la legisladora indicó que, de acuerdo con declaraciones del propio Jara, el jeque Khalifa Hamad Al-Thani visitó solo una vez el país, a pesar de que firmó cinco adendas que extendieron el plazo contractual, y ahora se analiza una sexta.

“Él (Jara) dice que Al-Thani vino una vez. Se firmó cinco veces (adendas) y esta será la sexta. ¿Por qué no nos pueden entregar cuatro bidones de combustible? No sé qué hay detrás. Sigo con la misma duda con la que comencé. Ya sabíamos que él (Jara) vendría a decir que el precio era bueno; eso ya lo escuchamos todos. Lo que no responde es: ¿por qué no nos entregan? Entonces, si el precio es tan bueno, ¿por qué no compramos más?”, cuestionó Amarilla.

Supuesta burocracia bancaria de Catar no convence

En otro momento, insistió en que, según Jara, si no llega el gasoil se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por US$ 3.050.000, la cual fue presentada por la empresa mediante una declaración jurada, con un supuesto aval bancario. “Pero entonces, ¿tenemos que esperar un año, dos, tres años para concretar la compra?”, ironizó.

La senadora también puso en duda el argumento de Jara sobre una supuesta burocracia bancaria en Catar como causa de los constantes incumplimientos. “Dijo él que los bancos de allá son muy burocráticos. Un país de primerísimo mundo, ¿tan burocrático como para que se tarde nueve meses? No, no... entendí, pero no me convenció. En todo caso, no debieron asumir esa responsabilidad si sabían que no iban a poder cumplir. Eso es lo que me extraña: ¿cómo Catar no va a poder entregar tres bidones de combustible?”, cuestionó nuevamente.

Amarilla reiteró además que el contrato presenta múltiples defectos formales. “No tiene fecha cierta, porque está completado a birome. Eso no se ve en un contrato serio, ni siquiera en uno de alquiler de cochera. Les reclamé que no está firmado en todas las hojas, lo cual hace presumir que podría ser modificado cuantas veces se quiera”, denunció.

Respecto a que Khalifa Hamad Al-Thani haya firmado solo en la hoja final del contrato, relató: “Me dice algo peor (Jara), que la media firma de Al-Thani está como K-A. Yo me equivoco muchísimo, soy atropellada, lo que quieran, pero por boba no quiero que me hagan pasar”. Lo cierto es que esas iniciales mencionadas por la legisladora no aparecen en el contrato publicado en el portal de Contrataciones Públicas.

Finalmente, manifestó su sospecha sobre el supuesto uso del alfabeto latino en la supuesta firma del jeque: “Me llama la atención que haya firmado con un alfabeto latino, cuando ellos utilizan un sistema de escritura completamente distinto”.