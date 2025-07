Transporte público: Cetrapam dice que se pidió “actualizar” la tarifa del pasaje, no subirla 30%

El presidente del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, arremetió ayer contra el Viceministerio de Transporte (VMT), encabezado por Emiliano Fernández, al que calificó como una institución que “no funciona”. Aseguró que al viceministro no le interesa el sector, ya que ni siquiera participó del Foro de movilidad urbana realizado con presencia de técnicos, pasajeros y transportistas.

El evento fue organizado por el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) y se llevó a cabo ayer en “Turista Róga”, donde se debatió sobre la crítica situación del sistema de transporte público de pasajeros. Al término del panel, Ruiz Díaz conversó con ABC y desmintió las declaraciones de Fernández, quien había afirmado que Cetrapam pretende un aumento del 30% en la tarifa técnica del pasaje. No obstante, el empresario admitió que solicitaron una actualización de la tarifa.

Incremento del 30% de la tarifa técnica

El viceministro Fernández había señalado que el sector buscaba incrementar en un 30% la tarifa técnica, la cual define el monto que paga el usuario más el subsidio estatal por pasajero. Este aumento implicaría mayores desembolsos del Estado si se busca evitar una suba directa en el precio del pasaje para los usuarios.

“Escuché que desde el viceministerio se dijo que pedimos un aumento del 30% y yo digo que nadie, absolutamente nadie, tiene un documento firmado donde figure eso. Lo que sí pedimos es que se actualice la tarifa, que está atrasada y comprometida por el Viceministerio de Transporte desde el 8 de junio de 2024, hace un año”, enfatizó.

¿Actualización significa aumento?

Consultado si esa “actualización” implicaría una suba de la tarifa técnica, Ruiz Díaz respondió: “No lo sabemos mientras no se realice el ejercicio. Puede bajar en algunos casos o subir en otros, pero hay que respetar el proceso si realmente se pretende dignificar el transporte público. Lo que hoy tenemos es una decadencia total y absoluta, una degradación del servicio, consecuencia de las políticas del Viceministerio”, afirmó.

Sobre si los empresarios también son responsables del deficiente servicio, respondió: “Tendrán su cuota de responsabilidad, pero si hacemos un análisis fino, son ellos (el VMT) quienes fijan las tarifas, delinean los itinerarios, determinan cuántos buses deben operar, establecen el subsidio y deciden cuándo lo pagan. Es decir, somos consecuencia del sistema”.

Consultado si culpaba al presidente Santiago Peña por la situación del sector, sostuvo: “El Presidente es una cosa y el viceministerio es otra dependencia. No significa que funcione igual que la presidencia. Este viceministerio no funciona. Es así de simple. A las pruebas me remito”.

Subsidio se paga con tarifa promedio que Peña fijó por decreto

Ante la falta de una tarifa técnica actualizada, el subsidio se está abonando actualmente en base a una tarifa promedio, ya que el cálculo oficial no se revisa desde junio del año pasado. Esta tarifa promedio se obtiene considerando las aprobadas en los seis meses anteriores, conforme al Decreto 710 de Peña, que regula el pago del subsidio.

Ruiz Díaz también criticó que, según la lógica del VMT, el subsidio se paga “por mes vencido”, y lo ironizó: “Si hago un préstamo al banco y vence el 30, entonces venció el 30”. Reiteró que las empresas solo exigen que se les pague lo que les corresponde.

Finalmente, advirtió que las empresas ya no pueden seguir sosteniendo esta situación: “Los costos del dólar, los repuestos, todo se dispara. Ahora también debemos cubrir el aumento salarial, y eso también se dispara. Por eso pedimos que nos devuelvan lo que ya gastamos”, concluyó.