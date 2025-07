Versión escrita del informe de Peña permite saber por qué no quiso hablar de Yacyretá

Sobre el acta-acuerdo Peña Milei (Javier), el mandatario paraguayo, en la versión escrita de su informe, reitera que el acuerdo operativo marcó “un paso histórico en el fortalecimiento institucional, técnico y financiero de la hidroeléctrica”.

Recordemos, el logro principal según su explicación, es que, “por primera vez, se establece un precio de referencia común en US$ 28/MWh”.

Añadió que el acuerdo “permitirá ordenar la operación técnica y el flujo financiero de la entidad, brindando previsibilidad en la distribución de la energía y facilitando condiciones sostenibles para la ejecución de obras estratégicas como el proyecto Aña Cuá”.

Sin embargo, no explica a los parlamentarios que los US$ 28/MWh es solo el 54% del costo del servicio de electricidad de Yacyretá, y menos aún a qué gobierno, institución, o dependencia enviará la entidad binacional la factura sobre el 46% sin cobrar.

Nota Reversal del 9 de enero de 1992

Ni el acta, tampoco la resolución reglamentaria, por cierto unilateral, porque fue la parte argentina la que redactó, aprobó y puso en vigencia el documento, aclara cuál es el costo real de servicio de Yacyretá. Los US$ 50 y pico, los calcularon de acuerdo con las premisas de la Nota Reversal del 9 de enero de 1992, que fue rechazado en el Legislativo paraguayo porque la consideraron inconveniente a los intereses paraguayos.

Sobre las deudas históricas de la entidad binacional tampoco dio pista alguna. Luego se ignora quién pagará los pasivos más recientes, por ejemplo la parte que no abonó Cammesa, la compañía argentina administradora del mercado mayorista eléctrico argentino, la que, según datos oficiales, superaba ya los US$ 5 mil millones.

No queda claro cómo pagará la binacional la deuda antigua, que ya excede los US$ 20 mil millones, según la versión oficial, que aún reclama el Gobierno argentino, o los más de US$ 1.500 millones por territorio inundado que reclama el Paraguay. El embalse que hace posible que esta central funcione, inunda un territorio paraguayo en más del 80%.

Peña tampoco justifica por qué considera estratégico al proyecto Aña Cuá, una pequeña represa en la margen izquierda de la isla Yasyretá, que sustituye nada menos al proyecto Ita Corá - Itatí, concebido para superar los problemas de navegación aguas abajo de la gran represa que se presenta en los períodos de sequía y generar energía casi tanto como Yacyretá.

La previsibilidad solo beneficia a la Argentina

Aña cuá, dicen, aumentaría en un 10% la capacidad de la central principal, claro si hay agua, que hace muchos meses ronda apenas los 1000 metros cúbicos por segundo.

Reiteremos también que la previsibilidad que Peña repite es para la Argentina, porque su gobierno consiguió que la ANDE limite su consumo a la energía asociada a 425 MW (la potencia instalada de Yacyretá es de 3.100 MWh).

No explicó que esa autolimitación se traduce en más energía excedente paraguaya a la Argentina, la que solo pagará - si lo hace - alrededor de US$ 10 por cada 1000 KWh que ceda.

Hubiera explicado también, o tan solo informado a senadores y diputados, cuánto está pagando Argentina, en estos días de intenso frío, por cada MWh que importa de Brasil o del Uruguay. Según fuentes oficiosas, ese precio supera con holgura en los US$ 100/MWh.

¿Paso histórico o parche financiero?

El análisis del “examen” de Peña ante el Legislativo, según fuentes técnicas independientes del sector Energía, advierte que el “paso histórico” es apenas “un parche financiero”.

Añaden que el “acuerdo, establece un pecio para el pago a cuenta por la energía de Yacyretá, por debajo de lo establecido en el Tratado, pero por encima de lo percibido en los últimos años. Además, que no soluciona la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, y que tampoco aporta ingresos adicionales al Paraguay”.

En lo concerniente al “orden financiero”, advierten que será de corto plazo y que no garantiza la finalización de las obras de ampliación de Yacyretá en el Aña Cuá, que nos e trata de un proyecto, sino de una obras que arrancó en 2020 y está parada desde inicios del 2024, aclaran.