Informe de Peña en lo económico tuvo “muchos baches como la ciudad de Asunción”, dijo Borda

El presidente de la República, Santiago Peña en su segundo informe presentado ante el Congreso, en sus casi dos años de gobierno, habló de lo que considera sus principales logros en los diferentes ámbitos, como económico, social, salud, educación, reformas, entre otros puntos.

El discurso del mandatario fue aplaudido por los legisladores oficialistas, aliados y seguidores, pero muy criticado por parlamentarios de la oposición, así como también por la población en general, que no se vio reflejada en los logros mencionados.

Exageró con el “autobombo”

“La realidad está enemistada con la fantasía del Presidente”, dijo Borda ante la consulta de ABC sobre el discurso realizado ante el Congreso el último martes.

El mandatario exageró con el “autobombo” de lo que hizo y esto no coincide con la realidad del país, indicó el exministro que realizó las primeras reformas y revirtió la cesación selectiva de pagos en 2003.

Numerosos temas no fueron tratados

Borda señaló que numerosos temas no fueron abordados por el presidente y, en ese sentido, mencionó el elevado endeudamiento público que se tiene actualmente en términos relativos (equivalente a 41,2% del PIB).

Dijo que no podemos compararnos con otros países, porque tenemos la presión tributaria más baja. “Entonces, no se puede decir que estamos mejor que otros países y no mencionar de que la capacidad de pago de Paraguay es muy baja”, afirmó.

Además, indicó que el endeudamiento está dolarizado en más del 80% y este punto no se menciona para nada en el discurso.

El otro punto señalado por Borda es la reforma de las cajas de jubilaciones, tanto públicas como privadas, porque constituyen un problema serio que desde hace tiempo la gente viene alertando.

“Es un problema complejo para resolver”, señaló en relación al déficit de la Caja Fiscal que se financia con los impuestos pagados por los contribuyentes.

Se suma a esto, que la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones hasta ahora no opera para supervisar a las cajas que están con problemas financieros, que son la mayoría.

Alta inflación de alimentos

A criterio del exministro, la alta inflación de alimentos es otro tema que la gente viene reclamando y que no fue mencionado por Peña.

“Es lo que más importa por el hecho de que afecta un sector vulnerable, cuyos ingresos se extinguen en la compra de alimentos”, afirmó.

Sostuvo que el índice de precios al consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay (BCP) tiene más de 400 items y no corresponde absolutamente al sector vulnerable de clase media-baja.

Borda citó el tema de la pobreza como un punto que curiosamente fue destacado por Peña como parte de su compromiso con las obras sociales. Sin embargo, indicó que la pobreza persistente es alta, más del 20%.

Además de la pobreza monetaria está la pobreza múltiple, dijo el exministro, que se genera por carencias de estos sectores en lo que respecta a trabajo, seguridad social, viviendas, servicios, salud, educación.

Empresas públicas endeudadas

También incluyó en los temas olvidados por Peña el de las empresas públicas, que dijo deberían rendir cuentas a través del Consejo Nacional de Empresas Públicas sobre lo que harán en el futuro para cumplir con sus deudas y su plan de amortización.

Borda citó igualmente la alta informalidad existente en el país, que según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) es del 62%, lo que significa que no tienen ningún tipo de seguro social, gente que no tiene destreza para insertarse en el mercado formal.

“Su discurso fue un relato de ministerio por ministerio”, en donde está ausente el Ministerio de Trabajo que debe ocuparse de estos temas y esto mismo pasa con el sector agrícola, donde hay problemas con la agricultura familiar, problemas climáticos y el Ministerio de Agricultura ausente.

Los viajes de Peña

Borda también criticó la cantidad de viajes al exterior que realizó el presidente Peña y se preguntó que trajo para el país y las inversiones para el futuro.

Además, insistió en que Peña hizo alusión a las numerosas leyes de reformas que están en vigencia, pero se desconocen los resultados obtenidos. ¿Qué resultados han tenido hasta ahora? insistió.

El exministro manifestó que la presentación del presidente de la República fue muy similar a la del año pasado, pero que en la parte económica “tiene muchos baches como la ciudad de Asunción”.