Crisis del IPS: Esquema previsional requiere reformas profundas, pero también del aporte estatal

Según expertos, la crisis en el fondo jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS) por el déficit corriente que viene acumulando (egresos superan a los ingresos), es una situación que tarde o temprano se iba a dar debido a la estructura del esquema, que requiere de reformas y también por la falta de compromiso de uno de los aportantes, el Estado.

Sin embargo, el adelantamiento de esta crisis ha despertado una incertidumbre y dudas sobre la sostenibilidad del fondo en el tiempo y sobre la necesidad de medidas que puedan garantizar el funcionamiento de la mayor previsional del país. Los propios directivos del IPS reconocieron la semana pasada que diversas situaciones y malas decisiones llevaron a un adelantamiento del déficit previsto en casi 18 años.

Al respecto, el economista e investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) Rodrigo Ibarrola reflexionó sobre la crisis del IPS y las medidas que se deben analizar para garantizar la sostenibilidad. Entre estas situaciones justamente citó la necesidad del compromiso por parte de todos los aportantes

Honrar deuda histórica con el IPS

Ibarrola detalló que al igual que los trabajadores y patronales que aportan mes a mes, también hay un tercer aportante o participante que no está cumpliendo su parte, y esto también genera un desbalance en las proyecciones, refiriéndose al aporte estatal del 1,5% sobre salarios declarados, una deuda histórica que nunca fue pagada por el Estado, ni por el gobierno actual.

“Aquí hay dos actores que estuvieron aportando todo el tiempo, pero hay un tercer actor que no está aportando. No digo que eso vaya a solucionar el problema, pero a lo mejor íbamos a tener una situación diferente” afirmó

La gerente de Administración Financiera del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera, admitió que la deuda de los entes públicos aumenta cada vez más y que este Gobierno, así como anteriores, no han realizado pago alguno. De momento la mora del Estado con la previsional supera los US$ 570 millones.

La funcionaria mencionó al respecto, que se tuvo conversaciones con el Gobierno actual sobre la situación y que han manifestado “la intención de honrar esa deuda”, pero que hasta la fecha no hay novedades. “Quedaron en seguir conversando en mesa de trabajo con el equipo del ministro de Economía”, afirmó.

Reducción progresiva de la tasa de sustitución

Al analizar las posibilidades que tiene la previsional con más de 800.000 asegurados y cerca de 80.000 jubilados y pensionados, el economista Rodrigo Ibarrola se refirió a algunas opciones, aunque reconoció que no son talvez las más populares o agradables de encarar para el asegurado.

“Lo primero que viene a la mente es revisar las contribuciones, los años de aportes y la tasa de sustitución que es bastante elevada en comparación a los estándares internacionales”, acotó.

Añadió que la tasa de sustitución del 100% es algo que no se ve en otros países. “Aunque todos anhelan jubilarse manteniendo su nivel de salario, hay que reconocer que no es sostenible ningún esquema en esas condiciones”, señaló.

En ese sentido se refirió sobre una de las medidas recientemente implementadas por el IPS que es aumentar de tres a diez años para el cálculo del haber jubilatorio, una medida, que según añadió, tiende justamente a dar un poco de oxigeno a la previsional.

Agregó también que siguiendo esa línea de medidas se debería pensar en una reducción progresiva de la tasa de sustitución.

Migrar a un esquema mixto

Ibarrola explicó que considerando la naturaleza de la economía, con alta tasa de informalidad y de bajos ingresos, el esquema de reparto solidario del Fondo fue lo apropiado en su momento. Sin embargo, dadas las condiciones actuales y una de las medidas que pueden ayudar a alivianar la carga del IPS es considerar un sistema mixto de capitalización del fondo.

El experto sugirió mantener la obligatoriedad del reparto solidario, hasta un cierto porcentaje relacionado a los años de aportes, pero permitiendo a la vez un sistema de capitalización individual, para que asegurado pueda seguir contribuyendo al sistema de su preferencia.

Jubilados piden auditoría

Un grupo de jubilados afiliados a la Unión Nacional de Jubilados invita a sus adherentes a asistir hoy lunes a las 08:00 de la mañana frente a la Contraloría General de la República, con el fin de acompañar una nota presentada por la Dip. Rocío Vallejo al Contralor General solicitando una Auditoria puntual de los ingresos del IPS en concepto de aporte obrero - patronal, y la distribución de esos recursos en los Fondos. Exigen control y transparencia, señalan dirigentes