Cuestionan que el MIC absorba Viceministerio de Minas y Energía: “No se dará importancia al sector energético”

En el marco del paquete de leyes que el Ejecutivo presentará próximamente al Congreso, se planteó una reorganización institucional que incluye la siguiente fusión: el Ministerio de Industria y Comercio absorberá el Viceministerio de Minas y Energía y la Secretaría Nacional de Turismo.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valovinos, señaló que el proyecto obedece a la “política de reducir el tamaño del Estado, a través de la fusión de diferentes entidades”.

A su vez, el titular del Ministerio de Industria y Comercio, Javier Giménez, mencionó que el traslado del Viceministerio de Minas y Energías desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) hasta su institución busca “preparar al Paraguay para consolidar otras fuentes de generación de energía”, de cara a una posible crisis proyectada para dentro de ocho años.

Refirió además que, en el marco de la Cumbre del Mercosur en Argentina, Paraguay recientemente firmó un memorando de entendimiento para la construcción de un gasoducto de exportación de gas natural desde la Argentina, principalmente desde la formación de Vaca Muerta, hacia Paraguay y Brasil. “Significan potenciales termoeléctricas que puedan de aquí a ocho años alimentar industrias que van a transformar toda esa materia prima en el Chaco, que es la región productora por excelencia”, añadió.

No obstante, no se dieron mayores detalles del proyecto de reorganización institucional a ser presentado.

Genera críticas

El anuncio del Gobierno generó las críticas de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER), que recordó cómo en la política energética impulsada en el Gobierno de Cartes ya se previó la creación de un “Ministerio de Energía”, pero nunca sucedió, mientras que ahora solo se plantea el traslado del Viceministerio encargado del sector de una institución a otra.

Así lo indicó el presidente de la APER, el ingeniero Eduardo Viedma, quien resaltó que no tiene sentido que una estructura con muy pocos recursos como el Viceministerio de Minas y Energía pase de una institución “grande a otra”, donde probablemente tampoco le den la importante que merece el sector energético. “Atender este sector no se limita únicamente a una crisis, sino a proyectar todo el sistema energético del Paraguay”, aseguró.

Reforma a Ley de Energías Renovables

El Gobierno anunció además la reforma a la Ley 6977, que regula y fomenta la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, no convencionales y no hidráulicas. La reglamentación de la normativa fue promulgada en febrero del año pasado y ahora pretenden modificarla buscando “mayor participación del sector privado para la generación de nuevas fuentes de energía”.

Viedma cuestionó que la reforma planteada ahora por el Gobierno busca únicamente “no aplicar la legislación actual”, donde ya se prevé la participación del sector privado en la generación de nuevas fuentes de energía.

“No se está aplicando (la normativa) sencillamente debido a que la Ande no establece el precio de compra de la energía generada por el privado. Mientras esto no se defina y sigan dando vueltas, lo que se ve es que el fondo es la no aplicación de la ley ya promulgada. Si tuviéramos la buena voluntad de parte del Gobierno, ya estaríamos aplicando la ley y generando otras fuentes de energía renovable en Paraguay”, explicó.

Gasoducto

El presidente de la APER cuestionó la actitud del Gobierno de impulsar únicamente proyectos como el gasoducto, que implica una inversión multimillonaria para tener un combustible fósil, desde Argentina, con un precio dependiente de los mercados internacionales.

“La solución que ellos ponen a la crisis es generar gas natural, con importación de la Argentina, que nos va a sacar nuestro sello verde como país generador de energía limpia y completamente renovable. Además, vamos a ser dependientes de un energético extranjero, que implica peder nuestra soberanía energética”, subrayó.