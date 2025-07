Duplicación de la Ruta PY01: las ofertas de los dos consorcios

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) abrió el martes último las ofertas económicas para la duplicación y mejoramiento de la ruta PY01, tramo Cuatro Mojones - Quiindy. Este paso se dio luego de que ambos consorcios que presentaron propuestas en abril hayan calificado en la etapa de evaluación técnica.

El proyecto, que será ejecutado mediante una Alianza Público-Privada (APP), contempla la ampliación de 108 kilómetros, con una inversión estimada en US$ 428 millones. Abarca la construcción y el mantenimiento ordinario y mayor durante los 30 años que durará la concesión.

En esta fase, dos consorcios compiten por la adjudicación:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desarrollo Vial al Sur, integrado por Sacyr Concesiones S.L. y Ocho A S.A., ofertó un Pago Diferido de Inversión (PDI) de US$ 25.705.143 (IVA incluido). Rutas del Mercosur, conformado por Tecnoedil S.A., Alya Constructora S.A., Construpar S.A. y Semisa Infraestructura S.A., propuso US$ 24.077.936,70.

Lea más: Duplicación de la Ruta PY01: Firma adjudicada se embolsará unos US$ 1.300 millones durante 30 años de concesión

¿Qué ofertaron los consorcios?

Estas cifras ofertadas por los dos consorcios corresponden a los Pagos Diferidos de Inversión (PDI), es decir, los montos que estos gripos de empresas esperan recibir del Estado como reembolso por la financiación de la obra.

Según lo establecido en el pliego, el PDI no debía superar los US$ 26.203.000 (IVA incluido). Este monto será abonado semestralmente durante 15 años (30 pagos en total), que representarán una erogación total de aproximadamente US$ 786 millones. En ambos casos, las ofertas presentadas fueron ligeramente inferiores al techo previsto.

El Ing. Amílcar Guillén, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe) del MOPC, explicó que el criterio adoptado fue solicitar a las empresas únicamente el PDI como variable de competencia, con el fin de simplificar la evaluación. A diferencia del modelo de la Ruta PY02 —en el que también se debía ofertar el Pago por Disponibilidad (PPD) correspondiente al mantenimiento—, esta vez se optó por una fórmula más directa y transparente.

Lea más: Pese al grado de inversión, solo dos consorcios ofertaron para duplicación de la Ruta PY01

“En el proceso de la ruta PY02, se combinaban el PDI y el PPD, que complicaba la evaluación porque requería traer a valor presente, analizar tasas de referencia, entre otros aspectos. En cambio, en la ruta PY01, el componente económico se concentra en un solo ítem: el PDI. Esto obliga al oferente a optimizar su modelo financiero: si aumenta su costo de operación, debería reducir el de inversión y viceversa”, detalló Guillén.

Otros pagos previstos en la APP de la ruta PY01

No obstante, el pliego de la Ruta PY01 también contempla Pagos por Disponibilidad (PPD), correspondientes al mantenimiento y operación de la vía, aunque estos valores se darán a conocer recién después de la adjudicación. De acuerdo con la Dipe, se prevé un desembolso anual de G. 114.624 millones (unos US$ 15,4 millones), durante los 30 años de concesión, que sumarán US$ 462 millones, aproximadamente.

Asimismo, el proyecto prevé Pagos Variables al Tráfico (PVT), vinculados con el volumen de vehículos que transiten por la ruta. Se estima que el concesionario podría percibir US$ 80,4 millones por este concepto a lo largo del contrato (unos US$ 2,68 millones anuales), aunque el monto podría aumentar según el flujo vehicular.

Lea más: Duplicación de la ruta PY01 vía APP: ¿Más puestos de peaje en el tramo que concesionarán?

El cálculo del PVT se realiza multiplicando el número de vehículos que pasan por las casetas de peaje por el importe asignado a cada categoría, conforme al siguiente detalle:

Vehículo liviano: G. 1.500

Liviano con acoplado: G. 2.600

Camiones de 2 ejes y autobuses: G. 2.600

Camiones de 3 ejes: G. 4.400

Camiones de 4 ejes: G. 5.400

Camiones de 5 ejes: G. 5.800

Camiones de 6 o más ejes: G. 5.800

Estos valores serán ajustados anualmente a partir del 1 de enero de cada año, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Banco Central del Paraguay (BCP).

La APP costaría US$ 1.300 millones al Estado

Una vez conformada la Sociedad de Objeto Específico adjudicada, que se encargará de la operación de la ruta PY01, la empresa adjudicada percibirá los tres tipos de pagos: PDI, PPD y PVT. Esto le permitirá embolsarse más de US$ 1.300 millones durante los 30 años de vigencia del contrato, según los precios de referencia estipulados en el pliego.

Estos recursos serán canalizados a través de un fideicomiso creado específicamente para la APP, donde se depositarán los ingresos por peajes y los aportes estatales necesarios para cumplir con las obligaciones del contrato. El Estado paraguayo, en su rol de fideicomitente, actuará a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) será la entidad fiduciaria encargada de administrar los fondos.