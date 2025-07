Transporte público: más allá del paro, urge acabar con “vicios ocultos”

La Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) no se adhirió al paro de colectivos anunciado por el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) y la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama). La medida de fuerza duraría 72 horas, a partir del lunes 21 de julio, si el Gobierno no logra levantarla.

Para este viernes se prevé la continuidad de una reunión tripartita entre los empresarios, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). La misma se había declarado en cuarto intermedio, pues aún no se llegó a un acuerdo entre las partes, para destrabar el conflicto.

No obstante, esta situación dejó al descubierto que más allá de los motivos oficiales del anuncio de paro, existirían otras causas. ¿Cuál es la lectura de Fetram de qué hay detrás del paro? Que si bien hay reclamos legítimos, también hay intereses particulares de los transportistas que no benefician a los pasajeros.

Reclamos legítimos e intereses por encima del pasajero

“Hay algunos reclamos legítimos. La ley nueva que se está presentando en el Congreso es una ley que no necesariamente va a garantizar el fondeo del sistema de transporte público. Entonces todos los certificados de cobro que se van a generar no van a tener necesariamente obligación de pago de parte del Estado y eso pone en gran peligro la operación del sistema de transporte y sobre todo, hace poco atractivo el sistema para inversores internacionales que quieran venir a competir. Pero al mismo tiempo, se entiende que esa es la realidad actual, no es que están cambiando las reglas a esto, sino que así hoy en día opera el sistema”, afirmó en conversación con ABC el empresario Alejandro Zuccolillo, de Fetram.

Dijo que hay otros puntos, como la renovación del sistema que se va a dar y que va a implicar que todas las licencias antiguas caduquen y se liciten itinerarios nuevos, con el sistema de tronco alimentación.

“Lo cual para nosotros tiene todo el sentido del mundo y siempre hemos impulsado esto como una necesidad de poder reformar el sistema de transporte público. Te puedo citar que hay un ejemplo de una empresa que tiene un parque autorizado de más de 100 buses y dentro de ese parque autorizado operan 30. Entonces claramente están adhiriéndose a esos permisos con la intención de poder utilizarlos como moneda de cambio y no necesariamente para prestar el servicio que le obliga el contrato, que obviamente no cumple”, añadió.

Señaló que ese tipo de “jugadas” se hace en detrimento del pasajero, porque los itinerarios que deberían de tener una cierta cantidad de buses operando no lo están teniendo. Eso se traduce en un servicio deficitario y mala calidad de todo el sistema de transporte público, indistinto a que uno u otro itinerario sí estén bien surtidos y si estén bien atendidos.

Pocos cumplen, otros no

“Si hay algunos que permanecen con contratos pero que no operan, por supuesto van a generar un perjuicio de la visión y de la forma en la que la ciudadanía ve el sistema. El sistema de transporte público ha claramente sido cuestionado y ha sido atacado porque, como digo, carece de una visión sistémica. Acá se trabaja una visión empresarial, una visión individualizada donde cada uno tiene su itinerario y presta su nivel de servicio y no hay una mirada troncoalimentación y corredores que entiende más la logística y la movilidad de las personas dentro de una ciudad”, señaló el empresario.

Según explicó, eso significa que si dentro de un corredor hay una empresa que opera bien, pero hay dos que no lo hacen, “por supuesto que la visión de la ciudadanía con respecto a la calidad del servicio va a ser que el servicio no funciona, porque al pasajero no le sirve irse en un solo trayecto de manera eficiente y confiable si todos los otros trayectos que quiere tomar a todos los otros lugares que quiere llegar que se desvíen de ese itinerario único donde tienen buen servicio van a recibir un servicio pésimo”.

Reforma integral del transporte público

Respecto a impulsar una reforma del sistema de transporte público, Fetram “ve con buenos ojos”.

“Como todo, siempre es perfectible y lo importante está no sólo en la ley, sino en la reglamentación de la ley, la aplicación de la ley y la ejecución en el Viceministerio de Rransporte y en los demás organismos del Estado. Por supuesto que es necesaria una reforma. Hay que volver a rediseñar el sistema de transporte y es imposible con la cantidad de vicios ocultos que hay construidos dentro de este sistema”, aseveró.

A su criterio, hay que buscar una forma de mirar el sistema de manera integrada, donde el pasajero pueda viajar dentro de un corredor sin tener que pagar dos veces o tres veces. Y al mismo tiempo, que las empresas operen de manera coordinada o que se consorcien para poder garantizar que el servicio sea confiable.

“Que no haya una sobreoferta en ciertos rangos horarios, un déficit en otros rangos horarios, porque todos trabajan de manera desarticulada e incluso se compiten por el pasajero jugando carrera en la calle en muchos buses”, agregó.

Resaltó que todos esos vicios que hoy están inherentes dentro del sistema, forman parte del diseño estructural del transporte público y por eso este debe ser rediseñado.

“Y para eso es necesario llevar adelante una nueva ley. Consideramos que la movilidad eléctrica tiene que ser fundamental dentro de esto y de hecho está”, destacó además.

La clave será la reglamentación

En ese sentido, dijo que la clave va a estar en la reglamentación e implementación.

“Hay algunas cosas pequeñas que se pueden corregir. Muchas de ellas ya van a llegar más a nivel de resoluciones o a nivel de contratos incluso. Como por ejemplo el hecho de que no hay una garantía de cobro y eso obviamente en un sistema que va a remunerar por kilómetro, en un sistema que va a tener una alta dependencia en los ingresos de parte del Estado y no necesariamente el pasajero, porque el pasajero al que le va a pagar en realidad es al fideicomiso de administración del sistema. Se va a cambiar el modelo de cobro y el modelo de ingresos de la empresa de transporte público y eso obviamente es un riesgo, si es que no se blinda y se garantiza de que ese dinero, en caso de que se genere una necesidad, esté disponible”, apuntó.

Aun así, a su criterio, esos puntos son “perfectibles a nivel de contratos, decretos, resoluciones”. “La ley en sí va a promover una reforma integral del sistema de transporte y creo que, como dije en otros espacios, considero que es inminente esta reforma y absolutamente necesaria”, dijo finalmente.