Gobierno desactiva paro de colectiveros y una vez más prometen una reforma

Tras una reunión tripartita de más de cuatro horas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), los representantes del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) y la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) acordaron con el Viceministerio de Transporte (VMT) el levantamiento del paro anunciado para este lunes 21 de julio.

La conciliación se logró luego de que el Gobierno accediera a prácticamente todas las exigencias del sector, lo que permitió desactivar la medida de fuerza. El anuncio fue realizado por la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, en conferencia de prensa, quien destacó que ambas partes pusieron a la ciudadanía en el centro y que su institución aportó el marco normativo necesario para destrabar el conflicto. “Primó el interés general”, subrayó.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y su par de Trabajo, César Segovia, explicaron que el levantamiento del paro fue posible tras los siguientes acuerdos: el Gobierno honró el pago del subsidio correspondiente al mes de mayo; se pactó la necesidad de actualizar la tarifa técnica del pasaje —que determina el monto abonado por el usuario y el subsidio estatal—, y se acordó estudiar el traslado directo del subsidio a los pasajeros.

Para la actualización tarifaria, Fernández confirmó que contrató a la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP) de Brasil, tal como lo exigían los empresarios, aunque no supo explicar cuánto costará el servicio ni su financiación. Esta entidad trabajará en la revisión de la tarifa con participación de todos los actores: transportistas, instituciones públicas, usuarios y trabajadores del sector.

En ese sentido, Segovia anunció que desde la próxima semana se desarrollarán mesas de trabajo inclusivas para definir una “tarifa transparente”.

Subsidio a pasajeros se analizará

Con relación a la exigencia de Cetrapam y Ucetrama para que el subsidio estatal sea transferido directamente al usuario mediante el sistema de billetaje electrónico, se acordó la conformación de una mesa de trabajo que abordará las implicancias técnicas, legales y presupuestarias del proyecto, con participación de instituciones públicas, trabajadores del transporte y ciudadanos, en este caso, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama).

Asimismo, el Gobierno se comprometió a trabajar en la presentación del proyecto de ley de reforma del sistema de transporte, cuya implementación se extendería por cuatro años. El plan sería presentado la próxima semana al Congreso, según anunció el viceministro Fernández, y será dado a conocer oficialmente por el presidente Santiago Peña, aunque tampoco pudo explicar cómo se financiará.

Cuando se le insistió en cuánto tiempo se podría implementar el plan, enfatizó: “Esto no es un acto de magia, no es que al día siguiente no levantamos y el mundo está 100% mejorado y eso siempre lo vengo diciendo, es un proceso paulatino gradual”.

En este sentido, también se acordó con Cetrapam y Ucetrama a que los gremios colaboren en el proceso de reforma del sistema de transporte, durante la primera quincena de agosto del presente año.

Ruiz Díaz celebra el acuerdo con ANTP de Brasil

César Ruiz Díaz, vocero de Cetrapam, celebró el acuerdo alcanzado, destacando que se lograron los tres puntos clave planteados por el gremio. En primer lugar, valoró como un “paso trascendental” la contratación de la ANTP, a la que calificó como una de las empresas más importantes a nivel regional. “Por primera vez, coincidimos todos los sectores que van a participar: representantes de la ciudadanía, sindicatos y autoridades. Será un legado”, expresó.

También destacó que ya se pagó el subsidio de mayo y que el correspondiente a junio será abonado antes de fin de mes. En cuanto al traslado del subsidio al pasajero, confirmó que se estará elaborando un cronograma para su implementación.

Respecto a la actualización de la tarifa —cuyo último ajuste fue en junio del año pasado— señaló que el viceministro Fernández se comprometió a convocar las mesas técnicas el próximo martes. Aseguró que los técnicos de la ANTP llegarían al país la próxima semana para iniciar el trabajo.

Consultado sobre la persistencia de las reguladas, Ruiz Díaz respondió: “Lo que necesitamos es comprar más buses. Hay una falta de frecuencia por una carencia de 500 buses. No es algo intencional; es una situación estructural diferente”, concluyó.