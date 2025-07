Ganaderos rechazan plan de suspender vacunación antiaftosa y Peña insta al diálogo

En su discurso inaugural de la Expo Paraguay 2025, el titular del gremio Daniel Prieto mencionó que tanto la ARP como y los productores en general rechazan esta propuesta y que dicha postura responde a un mandato expreso de su asamblea.

“Eso no significa que no creamos en la ciencia y que tengamos temor, repetimos, estamos seguros que tenemos un servicio sanitario confiable, pero desde la ARP estamos convencidos y seguros, que la ausencia de circulación viral no es el único aspecto a ser tenido en cuenta” expresó Prieto.

Lea más: Vacunación antiaftosa: “Cuesta defender técnica y científicamente su sostenibilidad”, explica Senacsa

A su vez, el presidente de la República Santiago Peña se refirió al tema en su discurso y respondió que el camino es el diálogo e instó a empezar a trabajar sector privado y público para encontrar el mejor camino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hablemos sobre la vacunación de la fiebre antiaftosa. Tomemos juntos esta decisión fundamental y así como logramos el grado de inversión trabajando todos los sectores (privado y público), también podemos lograrlo en esto”, respondió Peña en su discurso.

Lea más: Avanza debate sobre el futuro de la vacunación antiaftosa: este es el pedido del sector productiv

Exitoso sistema de identificación animal

Prieto detalló también que hace un año se festejaba la promulgación de la ley 7221/2023 que instituye el Sistema de Identificación Animal del Paraguay - SIAP, y que en este marco se ha solicitado apoyo para garantizar la programación de recursos dentro del presupuesto de Senacsa.

Agregó que gracias a este trabajo conjunto, el Sistema de Identificación Animal del Paraguay, es una realidad, con un total de 2.784.158 terneros que están identificados.

“Esto fue una demostración más de que el trabajo en conjunto nos lleva al éxito. En el pasado, la adversidad nos unió, para llegar juntos a estos logros. Que hoy estos logros, no nos separen”, expresó Prieto insistiendo en el desacuerdo del sector ganadero en dejar la vacunación antiaftosa

Lea más: Arranca la identificación animal: todo lo que hay que saber sobre la cédula “única e irrepetible” para terneros

Baja del hato ganadero

Entre otras situaciones mencionadas por el titular de la ARP, está la preocupación por la baja del hato ganadero. Indicó que en el 2020 tenían alrededor de 14.500.000 cabezas y que hoy están cerrando con 13 millones, mostrando una reducción de 1.500.000 de cabezas y 27.000 productores que salieron del rubro.

“El desafío es aumentar la producción, para esto necesitamos no solo créditos blandos a largo plazo, necesitamos transparencia, confianza, ya que este es un negocio de ciclo largo y tiene que ser predecible, cosa que en la actualidad no es”, apuntó.

<br>