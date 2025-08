Petropar justificó seis prórrogas a firma catarí con un mismo dictamen técnico

Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la presidencia de Eddie Jara, ha recurrido sistemáticamente a un solo dictamen técnico —al que únicamente le cambia la fecha— para justificar ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) las seis prórrogas otorgadas a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

A pesar de los reiterados incumplimientos de Doha Holding, la petrolera estatal ha sostenido en cada dictamen, incluido el más reciente del 30 de junio, que la adquisición del gasoil de la citada firma —por más US$ 61 millones— constituye una “compra crítica y estratégica para la misión de la empresa”. Según Petropar, el objetivo es “garantizar el abastecimiento ininterrumpido y acceder a un lote de volumen con precio ventajoso”.

No obstante, hasta el momento la estatal no ha aclarado si, tras el vencimiento de la sexta prórroga —el 30 de julio último— finalmente rescindirá el contrato y ejecutará la garantía de fiel cumplimiento por US$ 3.050.000, cuya vigencia fue extendida hasta el 30 de septiembre. A pesar de reiteradas consultas a Eddie Jara y al gerente general William Wilka, no se obtuvo respuesta sobre posibles acciones a seguir.

Lo cierto es que el último dictamen repite, como los anteriores, los mismos argumentos para evitar la rescisión del contrato, olvidando que la compra fue calificada originalmente como “urgente”, con un plazo contractual habitual de apenas dos meses.

“Cuatro pilares” que no se cumplen desde hace diez meses

Desde hace diez meses, Petropar argumenta que el contrato, firmado el 30 de septiembre de 2024, estableció fechas “tentativas” de entrega supeditadas al cumplimiento de “cuatro pilares”: la disponibilidad de tanques de almacenaje por parte de la estatal, la existencia del producto en poder del vendedor y su traslado, el acuerdo con la empresa fletera para el transporte desde el Km 171 hasta el puerto de Petropar, y la verificación del producto por parte de una firma inspectora de control de calidad.

El dictamen señala: “A la fecha no se han conjugado los cuatro pilares antes mencionados que permitan determinar la fecha exacta de la entrega del producto. No obstante, esta entrega puede darse en cualquier momento, siempre dentro de la vigencia del contrato”.

Esta explicación, copiada en los seis dictámenes emitidos, contrasta con la experiencia de otras compras urgentes donde sí se cumplieron tales requisitos. Pero en el caso de la firma catarí no se pudo cumplir, pero aun así no rescindieron el contrato, lo que resulta sospechoso.

Un precio milagroso que nunca se concreta

Petropar enfatiza continuamente que el contrato con la firma catarí ofrece un precio de US$ 610 por tonelada métrica, muy por debajo de los US$ 749 referidos en la última subasta. El argumento es que la operación permitiría importantes ahorros, siempre que el producto llegue a destino. Sin embargo, la estatal guarda silencio sobre cómo ha sido posible cumplir con los “cuatro pilares” en otros contratos de emergencia, y no así en este caso.

La petrolera también sostiene que, por tratarse de un contrato abierto con cantidades mínimas y máximas, “es imposible determinar de forma exacta la fecha de entrega del producto”. Esta justificación se repite en cada prórroga, sin avances concretos ni entregas efectivas.

En el último dictamen técnico, fechada el 30 de junio, la Gerencia de Comercio Exterior solicitó extender la vigencia del contrato hasta el 30 de julio de 2025, pero al vencerse nuevamente el plazo, la administración mantiene un silencio absoluto ante los cuestionamientos.

El hermetismo que caracteriza la gestión de Jara y su equipo alimenta las sospechas sobre el manejo y la transparencia en una empresa que pertenece a “todos los paraguayos”.