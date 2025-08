Significativo bajón de remesas de divisas desde Itaipú este año

La Dirección Financiera de Itaipú, a través de la División Prensa de su Asesoría de Comunicación, en su rendición del mes de julio, informa que por los beneficios que establece el Anexo C del Tratado de Itaipú transfirió este año al Ministerio de Economía y Finanzas y a la ANDE US$ 303.095.200.

La suma de referencia, si la cotejamos con la enviada desde Itaipú en el 2024, también entre enero y marzo, es inferior en un 9,45% (US$ 303.095.200 Vs. US$ 334.726.000).

El paquete de beneficios, recordemos, tiene la siguiente conformación, según del Tratado: “compensación” por cesión de energía, cuyo monto fue https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2025/07/13/en-itaipu-ahogaron-el-principio-del-justo-precio/de la entidad binacional en enero de 1986, gracias a una insistente presión de la prensa independiente, políticos opositores al stronismo, sindicalistas y estudiantes.

En la práctica, con la “compensación”, los responsables del Tratado pretendieron reemplazar el principio del Justo precio que consagra el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, la matriz del tratado.

Beneficios del Paraguay, según el Tratado

Royalties, una especie de alquiler que paga la binacional, por ende integra su costo, por el aprovechamiento del río Paraná.

En cuanto a los beneficios de la ANDE, el abono mensual se denomina Resarcimiento por cargas de administración y supervisión relacionadas con Itaipú, y otro anual que como utilidad le genera el capital que aportó inicialmente para la creación de la entidad binacional.

El material informativo que divulgaron ayer desde las oficinas paraguayas de Itaipú da a conocer que el Ministerio de Economía y Finanzas, en concepto de compensación por cesión de energía, recibió este año (enero-julio) 17,1% inferior a la suma que le remitieron en similar período de 2024 (US$ 109.997.500 Vs. US$ 132.634.400).

En lo concerniente a los “royalties”, si bien la merma no fue tan acentuada como en el caso de la compensación, los pagos correspondientes no escaparon a la regla: 5,5% menos que el del año pasado (US$ 150.138.400 Vs. 158.877.400.

La caída más fuerte en julio último

Finalmente, los pagos a la empresa eléctrica paraguaya también sufrieron un recorte, inferior, pero recorte al fin: - 0,6% (US$ 42.959.300 Vs. US$ 43.214.200).

Si limitamos nuestra observación a los pagos de julio último veremos que, por “compensación”, la binacional remesó US$ 12,5 millones, en tanto que en 2024, en el mismo mes, pagaron al Ministerio de Economía y Finanzas US$ 30 millones. La diferencia es de US$ 17,5 millones, cifras que muestran, pero no explican por qué la merma por este beneficio paraguayo experimentó una caída tan estrepitosa.

En lo atinente a los royalties vemos la siguiente rendición: julio de 2025, US$ 20 millones y US$ 21 millones en el mismo mes del año pasado. La altura de la caída fue significativamente menor.

En cuanto a los beneficios de la ANDE, en el último mes recibió US$ 1,5 millones y el año pasado US$ 1,6 millones. El material oficial detalla el destino de estos recursos, pero no explica las causas de su disminución.