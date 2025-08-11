¿Dónde está el gasoil de firma emiratí? Petropar también benefició con prórroga a una desconocida empresa

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, adjudicó en abril de este año, de manera “urgente”, otro procedimiento especial de contratación, para el suministro de hasta 67.500 metros cúbicos de gasoil.

De acuerdo con los datos, el ítem 3 fue adjudicado a Evolution Group FZ LLC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, por una cantidad mínima de 35.000 metros cúbicos y una máxima de 40.000 metros cúbicos, con un diferencial de apenas 3 centavos por galón americano. El monto total adjudicado a esta firma supera los 24 millones de dólares (602 dólares por metro cúbico, según los cálculos al momento de la adjudicación).

De acuerdo con los datos oficiales, la empresa está representada por Alberto Pudda, quien presentó un pasaporte italiano para firmar el contrato, y Rodrigo Andrés Castro Vargas, domiciliado en Asunción. Documentos a los que accedimos revelan que la administración de Jara otorgó una adenda a esta compañía, ya que no cumplió con la entrega del carburante.

Plazo del contrato se amplió hasta el 31 de julio

La empresa debía proveer el gasoil en mayo, según el plazo establecido en el contrato, pero el mismo venció el 30 de junio sin que se registrara ninguna entrega. Ante esta situación, Jara firmó la Adenda 1 con Pudda, ampliando el plazo contractual hasta el 31 de julio. Sin embargo, hasta la fecha, no existe información sobre la entrega del combustible, y desde la estatal no se brindan detalles al respecto. Consultamos al respecto a la Dirección de Comunicaciones, ya que ningún directivo respondió a nuestras solicitudes de entrevista, pero no obtuvimos respuesta.

El 28 de junio pasado, este medio intentó obtener declaraciones de Eddie Jara sobre este contrato, durante una reunión con la mesa directiva de la Cámara de Senadores. No obstante, al ser consultado sobre el tema, decidió retirarse sin responder. Desde entonces, hemos insistido a través de la Dirección de Comunicaciones de la estatal, pero hasta la fecha tampoco se ha recibido respuesta, pese a las reiteradas solicitudes.

La adenda firmada fue publicada recién la semana pasada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), ya que una vez más la estatal no presentó los documentos correctamente.

Petropar: ¿un caso similar al de la firma catarí?

Todo indica que la empresa adjudicada tampoco habría entregado el carburante. Según fuentes del sector, se trata de una firma desconocida en el rubro, lo que genera sospechas sobre un caso similar al de Doha Holding Group LLC, relacionada con Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Esta última compañía tampoco entregó ningún litro del combustible adjudicado, pese a que la estatal le otorgó seis prórrogas hasta la fecha, venciendo la última el 31 de julio.

Desde la adjudicación a Evolution Group, este medio ha solicitado información sobre el origen del combustible que, según contrato, debía ser entregado en mayo. Sin embargo, la estatal tampoco bridó explicaciones.

Cabe recordar que, en este mismo llamado, el ítem 1 fue cancelado y el ítem 2 fue adjudicado a la empresa uruguaya Ormalor S.A.S., representada por Andrés Mariano Estévez Ruibal, que debía proveer hasta 27.500 m³ de gasoil por 17.290.432 dólares (equivalente a 628,7 dólares por m³), con un diferencial de 13 centavos por galón americano. Esta empresa, al parecer, ha cumplido con lo acordado, ya que no se ha publicado ninguna adenda firmada con la misma.

Lo cierto es que Evolution Group debía concretar la entrega en mayo, en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, en Argentina, bajo la modalidad CIF, desde donde Petropar debe transportar el producto hasta su planta en Villa Elisa. Pero hasta la fecha, nada se sabe del carburante.

¿Petropar mintió en mayo a la ciudadanía?

Adalberto Acuña, director de Gabinete de la Presidencia de la estatal, informó en mayo, cuando Petropar redujo sus precios, que la rebaja fue posible porque se tomó en cuenta el gasoil en tránsito adquirido a la empresa emiratí Evolution Group FZ LLC y a la uruguaya Ormalor S.A.S. Sin embargo, en ese momento, Evolution Group nunca entregó el producto.

Estas adjudicaciones de “urgencia” se realizaron justamente tras los reiterados incumplimientos de la catarí Doha Holding Group LLC, que fue contratada para suministrar 100.000 toneladas métricas de gasoil por un valor de 61 millones de dólares en setiembre del año pasado, pero a casi un año de la adjudicación, tampoco cumplió con la entrega.

El 30 de julio venció la sexta prórroga concedida por Petropar a Doha Holding y, una vez más, no se entregó ni un solo litro del carburante. Con estas prórrogas, la estatal sigue evitando la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, que equivale a 3.050.000 dólares, presentada únicamente en forma de declaración jurada.