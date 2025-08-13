Combustible: emblemas privados también bajaron sus precios

Desde ayer, Petróleos Paraguayos (Petropar) aplicó una reducción de 250 guaraníes por litro a los precios de las naftas y el diésel. Una vez más, esto implicó en el ajuste de los precios de varios emblemas del sector privado.

Copetrol ya informó que bajaron G. 130 el litro de todos sus tipos de combustible.

Por su parte, Shell indicó que bajaron hasta G. 400 por litro algunos tipos de combustible.

Petrobras, Petrosur y Enex, hasta esta mañana, aún no anunciaron ninguna reducción de precios, pero la tendencia es que todos los emblemas terminen ajustando al menos levemente a la baja.

¿Hasta cuándo bajarán los precios?

En comunicación con ABC Cardinal, el director de Planificación de Petropar, Adalberto Acuña, comentó que la reducción de los precios anunciada ayer se hizo respetando los márgenes que brinda la estructura de costo de cada producto.

Destacó que, por ley, no se puede vender por debajo del costo y que Petropar analiza sus precios cada 30 días, por lo que los precios actuales se mantendrían como mínimo durante un mes.