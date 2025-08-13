Shell baja sus combustibles hasta 400 guaraníes

A partir de este martes, todas las estaciones de servicio del emblema Shell amanecieron con una reducción de hasta 400 guaraníes por litro en naftas y diésel.

Con la baja, los precios a partir de hoy quedaron así: Naftas: Fórmula Regular: G. 5.990 - Fórmula Súper: G. 6.490 y V-Power: G. 8.240. Diésel: V-Power: G. 9.240 y Evolux: G. 6.990.

El director de Shell Paraguay, Luis Ortega, señaló: “Lo veníamos analizando y se dieron dos condiciones para hacerlo. Se dieron que los precios internacionales están estables y también ayudó la baja del dólar”.

Seguido comentó: “Hemos hecho un esfuerzo en el Evolux Diesel, en el que estamos en 6.990 guaraníes, nos quedamos 60 guaraníes por debajo del precio de Petropar. Con eso queremos demostrar un poco nuestro compromiso con la clientela”.

“Si nos hemos quedado por encima del mercado en la Vip-Power, que es la nafta de mejor calidad, y el Diésel Vip-Power, porque nuestro producto así lo demanda. Estamos dando un producto de la mejor calidad del mercado, que poseen un aditivo que se están probando en los autos de Fórmula 1″, señaló.

