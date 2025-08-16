Hasta en feriado la ciudadanía forma filas para comprar carne

Incluso este viernes, día feriado, se observaba desde muy temprano en la mañana una fila de personas esperando comprar carne en oferta en un local de un frigorífico en la zona del Mercado 4 de Asunción, ante los precios que se mantienen elevados en general.

“Desde las 5:00 estamos formando fila”, dijo a ABC Color Damián Cano, uno de los compradores que hacían fila esta mañana fuera del local de venta de Frigorífico Concepción, ubicado en la esquina de las avenidas José Gaspar Rodríguez de Francia y Perú.

“Pensé que hoy estábamos en Venezuela”, dijo Cano, y opinó que el presidente Santiago Peña, cuyo gobierno llega hoy a su segundo aniversario, debería “venir a formar fila para que sepa lo que estamos pasando”.

“No sé quién está mejor, los que están en el gobierno”, agregó en referencia al eslogan de campaña del mandatario.

“A mis 73 años no quiero formar fila así”, lamentó otro comprador, Vidal Núñez.

Compras con límites

Los ciudadanos se ven obligados a formar fila para conseguir carne a precios relativamente accesibles en un local que limita a cinco kilogramos por persona las compras de cada corte.

El gobierno enfrenta una creciente presión social ante los altos precios de la carne y otros productos alimenticios de la canasta básica, que se mantienen altos a pesar de factores económicos favorables como la baja cotización del dólar frente al guaraní o los indicadores macroeconómicos positivos de los que hace alarde el gobierno, que no se traducen en un mejor pasar económico para el ciudadano de a pie.