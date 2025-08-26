MOPC otorga más recorridos a sobrecargada Línea 96 ante déficit de buses: esta será su ruta

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) otorgó más recorridos a la Línea 96, que ya se encontraba sobrecargada por la alta demanda de usuarios, supuestamente con el objetivo de reforzar la cobertura del transporte público en el área metropolitana. La disposición rige desde ayer y apunta a cubrir el déficit de buses en barrios de San Lorenzo, Fernando de la Mora y Ñemby, aunque la queja ciudadana persiste.

El Viceministerio de Transporte (VMT), mediante la resolución N° 073/2025, autorizó la modificación del ramal Barcequillo, operado por la empresa Transporte y Turismo Aldana S.A. El nuevo trayecto conecta el barrio Ita Ka’aguy de Fernando de la Mora zona Sur con el centro de Asunción, alcanzando a barrios como Espíritu Santo, Lote Guazú y Villa del Maestro de San Lorenzo, además de Pa’i Ñu en Ñemby.

El servicio funcionará con frecuencias de 15 minutos en horas pico, 30 minutos en horario intermedio y 45 minutos en horario nocturno. Según el MOPC, las unidades cuentan con inspección mecánica vigente, validadores electrónicos y dimensiones reglamentarias. Asimismo, la operadora deberá presentar reportes mensuales de validaciones y transmitir datos operativos al Viceministerio de Transporte.

La institución destacó que esta medida permitirá “ampliar la cobertura” en zonas que tenían un servicio limitado y dará una respuesta inmediata a reclamos ciudadanos por la falta de colectivos, en tanto se avanza en una reorganización integral del sistema.

Detalles del itinerario

La salida es desde la Parada Terminal de la empresa Aldana S.A., en el barrio Ita Ka’aguy, continuando por José Decoud, Paz del Chaco, San Salvador, Chile, Bogotá, 1º de Mayo, Pratt Gill, Av. Moisés Bertoni, Av. Victorino Curiel, Concordia, Brasil, Samuhú, Estados Unidos, Av. Del Maestro, Av. Luis María Argaña, Avelino Martínez, Rafael Matteri, Madres Paraguayas, Mariano Roque Alonso, Facundo Machain, 21 de Setiembre, Pastora Céspedes y Ruta Mariscal Estigarribia. Posteriormente sigue por la Av. Eusebio Ayala, General Aquino, Teodoro S. Mongelós, República Francesa, Félix de Azara, General Díaz, Hernandarias, Av. Stella Maris, Teniente Díaz Pefaur, Río de la Plata, Doctor Paiva, Alférez Silva, Doctor Coronel, Londres, Juan A. Gelly, Nuestra Señora de la Asunción, Av. Chiang Kai Shek, Ayolas, Av. Itá Ybaté y Antequera, hasta llegar a 36 Proyectadas.

El retorno inicia en Antequera y continua por la Av. Itá Ybaté, Ayolas, Av. Chiang Kai Shek, Nuestra Señora de la Asunción, Dupuis, Colón, Lisboa, Doctor Paiva, Teniente Guillermo Arias, Patricios, Piribebuy, Hernandarias, Av. Stella Maris, Av. Colón, Piribebuy, México, Luis A. de Herrera, Pettirossi, Av. Eusebio Ayala y Ruta Mariscal Estigarribia. Sigue luego por Pastora Céspedes, 21 de Setiembre, Facundo Machain, Mariano Roque Alonso, Madres Paraguayas, Rafael Matteri, Av. Luis María Argaña, Avelino Martínez, Av. Del Maestro, Estados Unidos, Samuhú, Brasil, Concordia, Av. Victorino Curiel, Av. Moisés Bertoni, Pratt Gill, 1º de Mayo, Bogotá, Chile, San Salvador, Paz del Chaco y José Decoud, hasta llegar nuevamente a la Parada Terminal.