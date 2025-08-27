PGN 2026: lista de instituciones que emitirán bonos para financiar sus operaciones

El proyecto de PGN 2026, que asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones al cambio presupuestado), fue puesto el último lunes a consideración del Congreso para su estudio y aprobación.

La propuesta del Poder Ejecutivo, como cada año, incluye la emisión de bonos como mecanismo para financiar los gastos programados, entre ellas para pagar deudas vencidas, realizar inversiones en obras o disponer de capital para otorgar créditos, entre otros.

Lea más: PGN 2026: prevén emisión de bonos por US$ 640 millones y bicicleteo de deuda

En este año - 2025 - son tres las instituciones públicas que fueron autorizadas a contraer deudas a través de la emisión de bonos: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y, para el próximo año, se les suma el Banco Nacional de Fomento (BNF).

En total, el endeudamiento autorizado, mediante este mecanismo financiero para captar recursos, asciende a más de US$ 2.000 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Emisión de bonos del Tesoro en PGN 2026

La cartera de Economía prevé la emisión de bonos del Tesoro por un monto total de hasta US$ 1.303 millones para financiar inversiones en infraestructura, pagar deudas vencidas o realizar canjes para reestructurar los plazos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De este monto total, US$ 661,6 millones se emitirán a través del proyecto de ley de presupuesto y, la otra partida, de unos US$ 641,5 millones, vía ley de administración de pasivos o de “bicicleteo” de deudas como se lo conoce comúnmente.

Lea más: PGN 2026: gobierno asegura que no habrá aumento de impuestos

Esta última operación y el monto de la emisión, sin embargo, se decidirá de acuerdo con las condiciones financieras del mercado internacional el próximo año, según señalaron las autoridades del MEF.

AFD y ANDE para capitalizar sus operaciones

La AFD, por su parte, prevé emitir bonos por un monto de hasta G. 2,46 billones (US$ 312,1 millones) para capitalizar sus operaciones con las instituciones financieras intermediarias.

Esta emisión podrá contar, por resolución del directorio, con la garantía del Tesoro Público hasta el monto total establecido, que deberá ser tramitada ante el MEF.

Lea más: PGN 2026: prevén un reajuste de la pensión y la incorporación de 30.000 adultos mayores

La ANDE podrá emitir bonos por un monto de hasta G. 1,5 billones (US$ 190,3 millones) para el cumplimiento de sus fines, igual a la cifra prevista en la ley vigente, pero que hasta la fecha no se realizó.

Para la colocación, que podrá realizarse en el mercado local e internacional, deberá contar con la autorización del Equipo Económico Nacional.

Bonos y préstamos para el BNF

El BNF, en cambio, podrá emitir y colocar bonos financieros nominativos, negociables en el mercado local, sin aval ni garantía del Estado, en guaraníes, hasta el monto total de G. 500.000 millones (US$ 63,4 millones) y en dólares americanos hasta el importe de US$ 200 millones.

Además, contratar préstamos con organismos y entidades locales o internacionales, sin aval ni garantía del Estado, hasta el monto de US$ 100 millones.

Lea más: PGN 2026: tras una conversación previa con el ministro, Ovelar dice que no hay margen para otorgar aumentos

El proyecto establece que el endeudamiento que resulte como consecuencia de la emisión, los bonos y la contratación de préstamos no podrá superar la totalidad de los montos autorizados en el presente artículo. Dicho monto no será considerado como inversión pública.

El año pasado, durante el estudio del proyecto de ley de presupuesto 2025 en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, el presidente del BNF, Manuel Ochipintti, anunció el interés de la entidad en emitir bonos para disponer de recursos y seguir otorgando créditos a pequeñas, medianas y grandes empresas.

La propuesta del banco estatal, sin embargo, no fue incluida en la ley de presupuesto que finalmente fue aprobada por el Congreso.