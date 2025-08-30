La desigualdad salarial en Paraguay: entre la educación y el tipo de empleo

En términos educativos, la desigualdad sigue siendo marcada. En 2024, los trabajadores con solo 1 a 6 años de estudios percibieron un ingreso promedio de G. 2.021.000, mientras que quienes acumularon 13 a 18 años alcanzaron G. 4.346.000, más del doble.

Al analizar los datos por sector económico, se observa una segmentación clara. El sector primario, que incluye agricultura, ganadería y pesca, registró en 2024 un ingreso promedio de G. 3.172.000, con una variación positiva frente a los G. 2.099.000 de 2022. El incremento del 51,1% refleja el dinamismo del agro, impulsado por buenas campañas de soja y carne, aunque todavía con marcadas oscilaciones por clima y precios internacionales.

En el caso del sector secundario, que abarca industrias manufactureras y construcción, los ingresos subieron de G. 2.594.000 en 2022 a G. 2.952.000 en 2024. Se trata de un aumento moderado de 13,8%, que reflejó cierta recuperación en la construcción y la manufactura ligada a la demanda interna.

Por último, el sector terciario, que agrupa comercio, transporte y servicios en general, mostró un promedio de G. 3.122.000 en 2024, un aumento de 11,3% con respecto al 2022 cuando el promedio se ubicó en G. 2.805.000. Esto responde a que concentra gran parte de las ocupaciones urbanas, especialmente en servicios profesionales y financieros, donde los retornos a la educación son más evidentes. Sin embargo, dentro del mismo sector conviven ocupaciones de muy baja remuneración, como servicios personales y comercio informal, con otras de alta especialización, lo que amplía la brecha salarial interna. Esto último es relevante, ya que el terciario es el mayor empleador del país y su dinamismo incide directamente en los ingresos de la población urbana.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que los ingresos laborales en Paraguay están determinados por dos factores principales: el nivel educativo y el sector productivo.

Si bien la educación prolongada sigue ofreciendo retornos más altos, las excepciones observadas en el sector primario y secundario advierten que la demanda coyuntural también puede elevar salarios de trabajadores con baja escolaridad. Para el diseño de políticas públicas, el reto es doble: mejorar la calidad y pertinencia de la educación y diversificar la estructura productiva, de modo que los ingresos no dependan únicamente de los vaivenes de la agricultura o de sectores de baja complejidad.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.