PGN 2026: se prevé destinar más recursos para el pago de subsidios

El paquete de subsidio contemplado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, por lo menos los principales, incluye la pensión para adultos mayores de 65 años, el sistema de protección social Tekoporá, la tarifa social de la ANDE y la asistencia a pescadores por veda.

También el subsidio a transporte público de pasajeros del área metropolitana, a los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales (ONG) o entidades sin fines de lucro, y a los cuerpos de bomberos voluntarios.

El programa adultos mayores tiene asignado más de G. 3,2 billones, aumenta G. 383.271 millones con relación al ejercicio 2025.

La pensión para los adultos mayores se reajustará el próximo año en función a la variación del sueldo mínimo en un 3,6% registrado en julio pasado, pasará de G. 699.577 a G. G. 724.762 mensual y se prevé la incorporación de 30.000 personas, para totalizar 370.000 beneficiarios.

El otro programa con aumento es el subsidio al transporte público de pasajeros del área metropolitana, de G. 302.760 millones pasará a G. 431.844 millones, que implica un incremento de G. 129.084 millones.

Según declaró el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, tras la presentación del proyecto de presupuesto al Congreso, a esto se podría incorporar cuando sea necesario vía reprogramación los US$ 300 millones que demandará la reforma del transporte.

El presupuesto asignado a los cuerpos de bomberos voluntarios también aumenta por la variación del sueldo mínimo en un 3,6%, pasa de G. 19.588 millones a G. 20.293 millones para el próximo año, que representa una suba de G. 705 millones.

Montos que se mantienen y disminuyen en el PGN 2026

Los subsidios que se mantienen con la misma asignación de este año son: Tekoporá, G. 553.891 millones; tarifa social de la ANDE, G. 32.581 millones; y la asistencia para los pescadores, G. 6.020 millones.

Se reduce el monto (subsidio y aporte) destinado a los partidos políticos, de G. 76.000 millones a 65.008 millones, que equivale a 10.991 millones menos; y para las organizaciones no gubernamentales, de G. 37.084 millones a G. 30.390 millones, que implica 6.693 millones menos.

En total, el presupuesto destinado a estos ocho programas representan G. 4,3 billones (US$ 553 millones al cambio presupuestado), G. 495.375 millones (US$ 62,8 millones) más de lo asignado este año y equivale a 12,8%.