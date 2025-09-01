DNIT recaudó 12,9% más en agosto

El informe de la administración tributaria señala que en agosto ingresó poco más de G. 3 billones (US$ 415,3 millones), monto que representa un incremento de G. 348.030 millones (US$ 47,5 millones), equivalente a 12,9%, que la registrada en el mismo mes del año pasado.

La DNIT explica que a través de la Gerencia General de Impuestos Internos se recaudó G. 1,6 billones (US$ 220,1 millones), monto que implica G. 275.808 millones (US$ 37,6 millones) más, 20,6% de variación con el mismo periodo de 2024.

El crecimiento en agosto pasado de los impuestos internos se ve principalmente explicada por los pagos realizados por el sector de comercio; servicios gubernamentales; bebidas y tabaco; otros alimentos; servicios a los hogares; servicios a empresas; restaurantes y hoteles; electricidad y agua; entre otros, dice el informe.

Recaudación vía gerencia de aduanas

La Gerencia General de Aduanas, por su parte, recaudó, en efectivo, G. 1,4 billones (US$ 195,2 millones), G. 72.222 millones (US$ 9,9 millones) más, equivalente al 5,3% en comparación con la recaudación correspondiente al mismo lapso del anterior ejercicio.

Según el informe, el crecimiento de la recaudación de los impuestos aduaneros, entre los rubros que incidieron positivamente, se destacan: informática y telecomunicaciones; bienes de capital; aceites esenciales, perfumes y cosméticos; repuestos (autoparte); manufacturas de tejidos (prendas y complementos de vestir; capítulo 85 máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, entre otros.

En términos de recaudación total acumulada entre enero y agosto, se generó un crecimiento del 10%, que representa un monto total de G. 2,5 billones más que en el mismo periodo del 2024, destaca el informe de la DNIT.