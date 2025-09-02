“Privilegios” en una ley es inadmisible y peligroso, advierte Ferreira sobre el proyecto del superministerio

El expresidente de la ANDE, ingeniero Pedro Ferreira, remitió a la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos su parecer sobre el proyecto de ley que busca trasladar el Viceministerio de Minas y Energía (VMME) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).