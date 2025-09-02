“Privilegios” en una ley es inadmisible y peligroso, advierte Ferreira sobre el proyecto del superministerio

El extitular de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, considera que el traspaso en sí no sería perjudicial si se mantienen las funciones actuales, pero advierte riesgos en la incorporación de nuevas competencias, especialmente la de “considerar privilegios”, a la que calificó de “inadmisible y peligrosa”.
Según el especialista, este punto abre la puerta a discrecionalidad, corrupción e inequidad en el sector energético, que mueve más de 1.000 millones de dólares al año.
Asimismo, alertó sobre una duplicación de funciones entre el MIC y la ANDE, lo que podría generar caos administrativo en un momento crítico por la reducción de disponibilidad energética de Itaipú, Yacyretá y Acaray.
El Ing. Ferreira recomendó excluir el término privilegios y aclarar expresamente las derogaciones legales para evitar conflictos jurídicos.
