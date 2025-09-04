PGN 2026: en la primera sesión de la bicameral, Esgaib metió presión sobre la Fiscalía

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso se instaló este jueves e inmediatamente inició la primera sesión, con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

El senador colorado cartista, Silvio “Beto” Ovelar, fue elegido como presidente de la bicameral y como vicepresidenta, la diputada colorada cartista, Cristina Villaba.

Luego de la conformación de la mesa directiva y de la comisión, con los 54 miembros, senadores y diputados, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expuso los principales números del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.

Lea más: Beto Ovelar dice que no cree que introduzcan aumentos salariales al PGN 2026

Al final de su exposición, en la etapa de preguntas y respuestas sobre el plan de gasto puesto a consideración de los legisladores, Esgaib fue uno de los primeros en hacer uso de palabra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El diputado colorado cartista, de entrada, metió presión sobre el Ministerio Público y adelantó el “quebranto de muchos colegas” sobre determinadas instituciones que, a su criterio, “no sirven” o “no están haciendo bien su trabajo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recortar gastos de la Fiscalía

Esgaib se dirigió al ministro Fernández Valdovinos y señaló que están bien los aumentos otorgados a los sectores sociales, como salud, educación, seguridad, entre otros, pero que también se debe apuntar a recortar a las instituciones que no aportan al gran esfuerzo que hacen otras, que son deficientes en la actitud y el trabajo, dijo.

Lea más: Otro bochorno de Yamil Esgaib en el Congreso

En ese contexto, mencionó al Ministerio Público y puso como ejemplo que ayer una fiscala (sin nombrarla) cometió una barbaridad al ordenar la detención de un policía que se jugó la vida, aunque indicó que posteriormente se corrigió esta decisión y fue liberado.

“Le quiero dar un mensaje a los fiscales: tienen autonomía, no depende exclusivamente de su jefe, tienen que hacer su trabajo como corresponde, un policía que se jugó la vida ayer se le mandó preso, se corrigió, pero qué nivel cultural o de preparación tiene un fiscal para hacer esa barbaridad, apreciados colegas”, afirmó Esgaib.

Lea más: Liberan al policía que abatió a un delincuente en Ciudad del Este

El diputado cartista es miembro de la comisión bicameral que tendrá a su cargo el estudio del proyecto de ley de PGN 2026, que emitirá el dictamen correspondiente. En la comisión los legisladores tienen la potestad de proponer recortes y aumentos que consideren necesarios y la aprobación final dependerá de los votos.