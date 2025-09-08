Reforma del transporte público: Sugieren aprobar con modificaciones proyecto de ley

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por su vicepresidente, el senador Luis Pettengill, analizó este lunes varios proyectos, destacando la reforma del transporte público metropolitano, la creación de la Agencia Nacional Antidopaje y un sistema nacional de alerta para personas desaparecidas, recomendando su aprobación, con modificaciones.

El tema central de la sesión fue el proyecto de Ley “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1590/2000 relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”. La propuesta, remitida por el Poder Ejecutivo, contiene aproximadamente 130 artículos, unifica y reemplaza varias leyes existentes sobre transporte público en el área metropolitana, recibió alrededor de 90 observaciones durante su tratamiento.

Para su análisis, la Comisión realizó una reunión conjunta con las comisiones de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible; Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro; Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos; e Industria y Comercio. También participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Viceministerio del Transporte.

El proyecto obtuvo dictamen de aprobación, con modificaciones, considerando las propuestas recibidas durante el plazo de tratamiento de Código. El tratamiento en el Pleno de la Cámara de Senadores se prevé para este martes en sesión extraordinaria, luego de que su análisis se postergara durante la sesión ordinaria del miércoles pasado.

Otros proyectos

En la misma reunión, la Comisión evaluó la creación de la Agencia Nacional Antidopaje (ANAD-PY), que busca dar autonomía y jerarquía a la entidad que antes dependía de la Secretaría Nacional de Deportes, y el proyecto de Ley que establece un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y un sistema de alerta nacional (MAFE), ambos recomendados también para su aprobación con modificaciones.

Trataron asimismo proyectos sobre la regulación de las relaciones laborales en salones de belleza y mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, aprobándose este último sin modificaciones.