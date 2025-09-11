PGN 2026: Defensa prevé aumento para el pago de subsidio a militares

El proyecto de presupuesto del Ministerio de Defensa para el ejercicio 2026 asciende a un total de G. 2,7 billones (US$ 350,3 millones).

La cifra representa un aumento del 12%, que equivale a G. 293.945 millones (US$ 37,2 millones) más con relación al presupuesto 2025.

El 79% del presupuesto se destinará a financiar los denominados servicios personales, mientras que el 13% a cubrir gastos operativos e 8% a inversiones.

Dentro de servicios personales se encuentran: bonificación por exposición al peligro, gratificaciones por servicios especiales, unidad básica alimentaria, subsidio por equipos y vestuarios, subsidio para salud y subsidio familiar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: PGN 2026: Defensa informó que los radares adquiridos serán entregados en 30 meses

Según los números expuestos por el ministro de Defensa, Óscar González, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso el último lunes, este grupo de gasto demandará un total de G. 468.028 millones (US$ 59,3 millones), que implica un aumento de 12,52% con respecto al presupuesto 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fondos asignados para bonificaciones

Los recursos asignados en el proyecto de presupuesto para el pago de bonificación por exposición al peligro, suma G. 119.204 millones; para gratificaciones por servicios especiales, G. 24.482 millones; y para la unidad básica alimentaria, G. 156.413 millones.

Estos tres beneficios asignados a los militares se mantienen sin variación, en el mismo monto previsto en el presupuesto actual.

Lea más: PGN 2026: Beto Ovelar no descarta aumentos para la Presidencia de la República

El presupuesto previsto para el pago de subsidio por equipos y vestuarios pasa de G. 39.675 millones a G. 55.351 millones, que representa un aumento del 39,51%.

El subsidio para salud pasa de G. 43.669 millones a G. 64.224 millones, que implica un incremento del 47,07%; y el subsidio familiar pasa de G. 32.507 millones a G. 48.352 millones, que representa una suba del 48,74%.

Aumento a Ministerio de Defensa se acordó con el MEF

Las autoridades del Ministerio de Defensa explicaron a los legisladores que el aumento se estableció mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Señalaron que se logró cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley N° 4493, “Que establece los montos de la escala del sueldo básico mensual y otras remuneraciones de los integrantes de las Fuerzas Públicas”.

Lea más: Super Tucanos pueden detectar vuelos ilícitos pero no derribar aeronaves

La referida ley establece los montos de la escala de sueldo básico mensual y demás remuneraciones de los componentes de las Fuerzas Públicas, calculado conforme al salario mínimo legal vigente, la categoría del personal y los años de servicio prestado en la institución.

Establece que el salario de los componentes de las Fuerzas Públicas está conformado por el sueldo básico mensual, remuneraciones adicionales y las remuneraciones complementarias, que estarán contemplados en el Presupuesto General de la Nación.