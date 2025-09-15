PGN2026: IPS debe US$ 990 millones

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 presentado por el Poder Ejecutivo asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), se incrementa G. 15,9 billones (US$ 2.026 millones), que representa 12%, con respecto al presupuesto inicial aprobado para el ejercicio 2025.

A la administración central se le asigna G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones) y a las entidades descentralizadas, G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones).

En este último sector del presupuesto se encuentra el IPS, que tiene asignado para el año venidero G. 13,1 billones (US$ 1.668 millones a cambio presupuestado), que representa 15,9% más.

Los recursos están destinados a tres programas: al fondo de ka administración general, que representa 3,5%; al fondo de enfermedad y maternidad, 48%; y al fondo de jubilaciones y pensiones, 48,5%.

Para el pago de jubilaciones y pensiones se prevé G. 6,3 billones (US$ 810,1 millones al cambio presupuestado) y para medicamentos e insumos G. 1,8 billones (US$ 240,3 millones).

El presidente del IPS, Jorge Brítez, acompañado de sus principales colaboradores, expuso los grandes números del proyecto y los planes a ser ejecutados en el año venidero.

Los legisladores, principalmente de la oposición, además de las críticas lanzadas por el deficiente servicio que brinda a los asegurados, preguntaron cuánto se adeuda y sobre las continuas colocaciones de fondos realizadas en ueno bank.

Deuda del IPS y colocación de fondos

Con respecto al primer punto, las autoridades señalaron que la deuda a la fecha asciende a US$ 990 millones de dólares, que incluye a proveedores y deudas financieras, entre ellas por fideicomiso, por préstamos y cesiones de derechos.

Explicaron que la deuda fue refinanciada a 36 meses, tasa de interés del 3,5%, para que el IPS pueda paga su cuenta y seguir adquiriendo los productos necesarios para el funcionamiento de la entidad.

Afirmaron que no estaba prevista en el presupuesto, por lo que se necesitó refinanciar para amortizar en tres años y seguir pagando los servicios.

Sobre las colocaciones en ueno bank, argumentaron que a partir de la nueva ley de jubilaciones y pensiones se estableció los límites para la colocación de los fondos, que están dentro de esos límites y el Banco Central del Paraguay (BCP) les habilitó.

Con relación a que la entidad bancaria tiene apenas unos años y la previsional coloque gran parte de sus fondos, las autoridades argumentaron que ueno tiene alrededor de cuatro años y había adquirido la Financiera el Comercio, con una trayectoria de 46 años.