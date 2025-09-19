Bonos en guaraníes entrarán en índice de J.P. Morgan desde 2026

En el comunicado emitido ayer, el BCP celebra la decisión de la entidad financiera internacional J.P. Morgan, una de las más grandes y reconocidas del mundo, de incluir bonos emitidos por el gobierno de Paraguay en uno de sus principales índices internacionales de mercados emergentes, llamado GBI-EM.

“De esta manera, a partir del primer semestre de 2026, Paraguay formará parte del grupo selecto de países cuyos bonos son seguidos por grandes inversionistas de todo el mundo, con un peso inicial estimado de 0,04% dentro del índice”, indica el BCP.

Explica que dos bonos en guaraníes emitidos por el gobierno ya cumplen con los requisitos para entrar en dicho índice, sumando cerca de US$ 1.000 millones.

“La permanencia de Paraguay en estos índices, así como una eventual mayor participación, dependerá del cumplimiento de los criterios establecidos por J.P. Morgan, en su calidad de proveedor del índice, entre ellos la regularidad de emisiones, el tamaño y plazo de los bonos”, añade el BCP.

La banca matriz destaca que “este logro representa un voto de confianza en la economía paraguaya y en las mejoras que el país viene haciendo para modernizar su mercado de capitales”.

Además, añade, permitirá que más inversionistas internacionales conozcan y compren bonos en guaraníes, lo que puede aumentar la demanda, mejorar los precios y facilitar que el país consiga financiamiento en mejores condiciones.

Paraguay en grupo selecto, dice MEF

El comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por su parte, también refiere que Paraguay pasa a formar parte de un grupo selecto de países emergentes cuyos bonos soberanos en moneda local forman parte del GBI-EM, entre los que se destacan: India, Indonesia, México, Polonia, Tailandia, entre otros.

“La incorporación implica que los inversionistas que utilizan como referencia estos índices, tendrán en sus portafolios bonos soberanos en guaraníes emitidos por Paraguay”, expresa.

A su vez, otros inversionistas institucionales que ya compran bonos en guaraníes podrían aumentar su volumen de compra en moneda local, afirma el MEF.

La cartera de Economía sostiene que la principal implicancia es una mayor demanda de bonos soberanos en guaraníes, ampliando la base de inversionistas, y contribuyendo a menores costos de financiamiento en moneda local para el país.

“Asimismo, la inclusión de Paraguay en este Índice aumenta la visibilidad del país en los mercados financieros internacionales, consolidando la credibilidad alcanzada tras décadas de disciplina macroeconómica y reformas estructurales”, afirma.

Profundización de mercado de bonos en guaraníes

El comunicado del MEF destaca que la entrada al GBI-EM constituye un hito importante que refuerza la política de inserción de Paraguay en los mercados internacionales y complementa otras acciones recientes, como la profundización del mercado de bonos en guaraníes y las reformas que fortalecen la institucionalidad económica.

“Asimismo, la incorporación de los Bonos Globales en guaraníes en un índice de referencia global valida la estrategia del país de fortalecer el mercado de deuda en moneda local y promover la desdolarización gradual del financiamiento público y, sobre todo, establecer una referencia internacional para el costo de financiamiento privado de las empresas en Paraguay”, indica.

El MEF señala que J.P. Morgan es una institución financiera global especializada en banca de inversión, mercados de capitales y gestión de activos.

“Además de sus servicios financieros, a través de su área Global Index Research diseña índices de referencia seguidos por inversionistas en todo el mundo, entre ellos el GBI-EM de bonos soberanos en moneda local de mercados emergentes. Estos índices se utilizan para construir, evaluar carteras y orientar flujos de inversión”, dice la nota del MEF.