Aniversario de Chile en Paraguay destaca la carne nacional

En la celebración del aniversario de Chile en Paraguay destacaron el valor de la carne paraguaya.

El embajador de Chile en Paraguay, Manuel Gormaz, destacó que Paraguay es el quinto socio comercial de su país en la región y décimo a nivel mundial.

“Tenemos el privilegio de ser el principal importador a nivel mundial de la exquisita y muy apetecida carne paraguaya, que ya forma parte de nuestra mesa”, manifestó.

El país trasandino es el mayor comprador de la proteína roja paraguaya, concentra el 33% de las importaciones del producto.

Del encuentro asistieron autoridades del sector cárnico paraguayo y tras el acto protocolar, los invitados pudieron degustar la carne paraguaya, preparada especialmente por el equipo de profesionales gastronómicos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Las cifras

Según datos de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay, Chile, el principal destino de la carne bovina, con el 33,3% de participación en el valor total exportado, muy por encima de Israel, Taiwán y Estados Unidos.

Hasta agosto realizó compras por US$ 464,2 millones y un volumen de 77,2 mil toneladas. Estas cifras representaron un aumento del 5,2% en valor y una reducción del 10,4% en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior.

El intercambio comercial entre ambos países fue más de US$ 1.200 millones en el 2024, según el diplomático.