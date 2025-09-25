PGN 2026: bicameral recibe hoy a presidentes de entes públicos

La sesión prevista para este jueves será la sexta desde que la comisión bicameral se conformó el jueves 4 de este mes, la que empezó el análisis del proyecto de PGN 2026 con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

Fernández Valdovinos, en esa primera ocasión, hizo un resumen del contenido del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el 25 de agosto y habló de los programas prioritarios del gobierno que recibirán más recursos.

El ministro de Economía volvió a participar de la reunión del último lunes, pero esta vez para exponer sobre el proyecto de presupuesto de la cartera que dirige, aunque durante el debate los legisladores se centraron en el plan de gasto en general y en la situación económica del país.

Son 13 ministros los que ya acudieron a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, a los que hoy se sumarán tres presidentes de entidades descentralizadas.

Las sesiones informativas se realizarán hasta el lunes 6 de octubre, luego la comisión debatirá sobre las modificaciones que introducirán, en tanto que el jueves 30 emitirá su dictamen a consideración de las cámaras del Congreso.

Presidentes convocados para hoy

Las autoridades fueron convocadas hoy para defender sus respectivos proyectos de presupuesto y exponer los programas que ejecutarán con los montos que les fueron asignados por el Ejecutivo.

A las 9:00 se prevé el inicio de la sesión, con la presencia del presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa.

La ANDE tiene asignado un presupuesto de G. 15,9 billones (US$ 2.018 millones al cambio presupuestado), que representa un aumento de 7,3% con respecto al presupuesto aprobado 2025.

El ente estatal prevé para el próximo año la emisión de bonos por un monto de hasta G. 1,5 billones (US$ 190,3 millones), para financiar las inversiones en el sector eléctrico.

Luego, a las 10:00, estará el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, muy cuestionado por su labor al frente de la entidad estatal.

Petropar tiene asignado para el próximo ejercicio G. 7,4 billones (US$ 942,4 millones), que implica una variación del 1,7% con respecto al presupuesto aprobado 2025.

La empresa estatal ya concedió ocho prórrogas a la firma catarí Doha Holding Group, ligada a Alejandro Domínguez Pérez, que hasta ahora no entregó una sola gota de las 100.000 toneladas métricas de gasoil que debe entregar.

A las 11:00 estará el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, institución que tiene asignado para el año que viene G. 308.553 millones (US$ 39,1 millones), que implica un incremento de 4,7% con respecto al presupuesto 2025, aprobado.

Senacsa plantea dejar de vacunar contra la fiebre aftosa para alcanzar el estatus de “País Libre de Fiebre Aftosa sin Vacunación” en 2028, pero la propuesta no cayó bien en el sector ganadero que se manifestó en contra por temor a que la carne pierda mercados internacionales.