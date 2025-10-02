DNIT informó que tiene 68.000 nuevos contribuyentes

El informe señala que la DNIT continúa consolidándose como una institución clave en el fortalecimiento de la formalización económica del país, con la incorporación de más de 68.000 nuevos contribuyentes en lo que va del presente ejercicio.

Señala que este resultado refleja la creciente confianza en los servicios implementados por la entidad, así como el impacto de las acciones estratégicas para promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Explica que las inscripciones en el RUC, que deben iniciarse a través del portal de la institución y culminarse en cualquiera de las 17 oficinas regionales de la Gerencia General de Impuestos Internos, registraron un incremento cercano al 6% respecto al mismo periodo del año anterior.

La administración tributaria indica que el 87% de las nuevas inscripciones corresponde a personas físicas, principalmente trabajadores independientes y pequeños comerciantes; mientras que el 13% pertenece a personas jurídicas, lo que evidencia un avance sostenido en la formalización de emprendimientos y empresas.

“Las cinco principales oficinas donde se concentran la mayor cantidad de inscripciones en el RUC son: San Lorenzo, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y Coronel Oviedo”, expresa.

Contribuyentes activos e inactivos

El informe resalta que “la DNIT reafirma su compromiso con la eficiencia y la transparencia en la gestión tributaria, promoviendo un servicio accesible y de calidad al servicio del país”.Contribuyentes activos e inactivos

Según los datos que obran en la página web de la institución, a la fecha tiene registrado un total de 1.251.199 contribuyentes en todo el país, entre personas físicas y personas jurídicas.

De este total, están con el RUC activos 827.497 contribuyentes, que representa 66,1%; mientras que 423.702 contribuyentes tienen el RUC bloqueado y suspendido en forma temporal, que equivale a 33,8%, por lo que no puede operar en el mercado.

Los contribuyentes con bloque del RUC, un total de 31.163, son aquellos que adeudan impuestos y los contribuyentes con suspensión temporal, 392.539 en total, son aquellos que pidieron a la DNIT esta medida porque dejaron de operar y aquellos que el sistema detectó que no presentaron sus declaraciones juradas por periodos consecutivos de seis meses.