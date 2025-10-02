Lo que dice la DNIT sobre el escándalo de los sobres en Mburuvicha Róga

Luz Maribel Candado, exfuncionaria del Gabinete Civil, afirmó que pagos realizados con dinero proveniente de los “sobres” de Mburuvicha Róga eran respaldados con comprobantes emitidos a nombre de terceros, incluso bajo instrucciones de la primera dama. Consultado al respecto, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, aseguró que pedir facturas a nombre de otra persona no constituye en sí una irregularidad tributaria.

Orué explicó que, desde la perspectiva tributaria, lo importante es que las empresas emitan la factura correspondiente. “El comprador puede poner a nombre de él o en nombre de la persona que quiera. Eso no es ilegal. Lo ilegal sería que se pague una cantidad importante de dinero y no se emita factura”, subrayó en entrevista con radio Monumental.

Competencia de Seprelad

El titular de la DNIT aclaró que su institución no es la encargada de investigar el origen de los fondos utilizados en las operaciones, sino únicamente de verificar que se cumpla con el pago de impuestos. En ese sentido, precisó que corresponde a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) indagar si existen indicios de lavado de dinero.

“DNIT no es un órgano que verifica el origen del dinero o si hay lavado de dinero o no en las operaciones. Nosotros nos ocupamos del pago de impuestos. Si en una fiscalización se encuentran indicios de lavado de dinero, nosotros no hacemos la investigación, la enviamos a Seprelad conforme al acuerdo que tenemos. De la misma manera, si Seprelad está haciendo una investigación y encuentra que no es un problema de lavado de activos, sino que es un problema de evasión de impuestos, nos envían a nosotros”, manifestó.

El director recalcó en varias ocasiones que pedir que la factura se emita a nombre de otra persona, no constituye una infracción tributaria. Además, hizo énfasis en que la Seprelad es la que debe investigar la trazabilidad de las millonarias sumas de dinero en efectivo que se movía dentro de la casa presidencial.