El tomate es el producto más inestable en cuestión de precios, señaló vendedora del Abasto

El tomate es una de las hortalizas más requeridas y utilizadas en la cocina, pero de igual forma es la que más variaciones presenta en sus precios, por diferentes motivos.

Valentina, una vendedora del mercado de Abasto, comentó: “Solamente el tomate es el que sube y baja de precio constantemente. Ayer compramos a 150.000 guaraníes (la caja) y hoy ya está nuevamente a 160.000 guaraníes”.

Consultado sobre el motivo de esta variación, indicó que se debe a que no entra mucho al mercado. “No se madura y la gente no compra si el tomate no está bien rojo y cuando se ataja (el producto que viene de la Argentina) viene demasiado caro. El contrabando tampoco ayuda”.

“El resto de los productos, como mandioca (4 mil guaraníes) y batata, tanto nacional como brasilera, (5 mil y 7 mil guaraníes, respectivamente) mantienen su precio. Solo el tomate es el que muestra complicaciones con su precio”, manifestó.

En lo que respecta a otros productos, el locote bajó su precio, ahora está a 12 mil guaraníes. La cebolla está a 7 mil, la papa está a 6 mil, el pepino está a 10 mil guaraníes, mismo precio que el zucchini.

En cuanto a frutas, la comerciante señaló a la banana como la más solicitada por los compradores. “El precio es de 7 mil y 12 mil guaraníes. En cuanto a la manzana y la pera, mantienen sus precios a 3.500 guaraníes”.

“Uno de los productos que está en falta es el aguacate, que actualmente subió de precio y está a 17 mil el kilo. “Es uno de los productos que más se lleva”, finalizó.