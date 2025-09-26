Incautan 640 cajas de tomates de contrabando en Ñemby

Según explicó Diego Céspedes, de la Unidad Anticontrabando de la DNIT, el procedimiento investigativo permitió identificar un local donde tomates que llegaban en cajas de madera eran transferidas a cajas de cartón, con el fin de hacerlas pasar por producto nacional.

Se presume que los tomates provenían de Brasil. “La carga no tiene ninguna documentación ni permiso de importación. No se emiten permisos de importación de este producto por el tema de protección a la producción nacional, entonces no hay forma de que tenga documentación”, aclaró.

Trabajo de inteligencia y seguimiento

El agente destacó que el operativo fue resultado de un seguimiento que se venía realizando desde hace tiempo. A través de equipos aéreos no tripulados, los agentes detectaron el punto de cambio de cajas y también un vehículo de menor porte que transportaba las cajas de cartón ya cambiadas, con dirección al Mercado de Abasto.

Durante el procedimiento, una persona que fue contratada para el cambio de cajas quedó demorada. Ahora se inicia un proceso investigativo para determinar a los responsables de la operación ilegal.

Las autoridades recordaron que la importación de tomates está prohibido, pero desde hace meses los tomateros vienen denunciando que siguen ingresando toneladas de contrabando. Los productos frutihortícolas son mayoritariamente vendidos luego en el Mercado de Abasto, según la denuncia.