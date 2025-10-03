Economía

Peña anuncia inauguración del Puente de la Bioceánica para mayo del 2026

El presidente de la República, Santiago Peña, verificó el avance de la construcción del Puente de la Bioceánica, y constató el avance de los trabajos, que ya llegan al 82% del cronograma de ejecución. Adelantó que espera inaugurar la megaestructura en mayo del próximo año.

Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 17:41
Avance del Puente de la Bioceánica.
Avance del Puente de la Bioceánica.Gentileza

El Puente de la Bioceánica, que unirá a las ciudades de Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Porto Murtinho (Mato Grosso del Sur, Brasil), es financiada íntegramente por la Itaipú, lado paraguayo, con una inversión superior a los US$ 136 millones.

Durante su visita técnica, Peña, acompañado del gobernador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, además de autoridades nacionales y legisladores, afirmó que el puente “no solo une a dos países, sino que une sueños y futuros”.

El mandatario recordó que la iniciativa es fruto de una lucha de décadas que empieza a hacerse realidad. “Estamos cumpliendo el sueño de mucha gente”, dijo.

El jefe de Estado anunció que ya se avanza en otro proyecto largamente anhelado: el puente sobre el río Apa. “Ya contamos con el diseño para una nueva conexión con Mato Grosso do Sul, a través del departamento de Concepción, y vamos a trabajar para que este sueño se concrete lo más pronto posible”, aseguró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Puente de la Bioceánica mejorará el aspecto urbanístico de Carmelo Peralta

Por su parte, la ministra de Obras Públicas y consejera de Itaipú, Claudia Centurión, destacó la trascendencia de la obra y el papel del presidente Peña en su gestación.

La titular del MOPC destacó que la nueva conexión física no es solo hormigón y varillas. “Es un símbolo que nos une como pueblos y abre las puertas del mundo al Paraguay y a Mato Grosso do Sul”, recalcó. Asimismo, se refirió al carácter integrador de la infraestructura y enfatizó que “este puente es más que ingeniería, es unión. Nos saca de la condición de mediterráneos y nos conecta al Pacífico y al Atlántico”.

Con 1.294 metros de longitud, doble carril por sentido y pasarela peatonal, la obra estará dividida en tres secciones principales: los tramos viales de acceso; una sección atirantada de 632 metros, con un tramo central de 350 metros; y dos viaductos de acceso en cada margen del río. La estructura es considerada el eslabón principal del Corredor Vial Bioceánico, que enlazará los puertos de Santos (Brasil) y Antofagasta (Chile).

Enlace copiado