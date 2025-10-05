Foro Cavialpa 2025: Paraguay busca duplicar PIB en 10 años

El Foro Cavialpa 2025, a desarrollarse en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, reunirá a ministros del Poder Ejecutivo, exautoridades y especialistas técnicos, además de representantes de organismos multilaterales y bancos de desarrollo. También estarán presentes consultoras internacionales, economistas, expertos en logística y planificación, académicos y referentes de gremios, empresas constructoras, operadores logísticos y usuarios finales.

La jornada arrancará con la apertura oficial a cargo del Presidente de la República, Santiago Peña, junto con el ministro de Economía, Carlos Fernández; la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión; y el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, que organiza el encuentro.

Habrá cinco paneles

El programa contempla cinco paneles de debate sobre los principales desafíos de la infraestructura nacional. El primero analizará los efectos de la inversión pública en el crecimiento económico y la manera en que el gasto en obras públicas puede traducirse en actividad productiva y empleo.

El segundo presentará el informe de la consultora internacional McKinsey, que examina cómo la infraestructura puede convertirse en motor para duplicar el PIB en una década y plantea recomendaciones en materia de política, financiamiento y gestión, con énfasis en volúmenes de inversión, priorización de proyectos y eficiencia del gasto público.

En la tarde, el tercer y cuarto panel se centrarán en las políticas de infraestructura, con la participación de gestores y organizaciones de usuarios de la infraestructura vial. Finalmente, el quinto panel abordará el proyecto Bioceánica, considerado clave para la integración regional y el desarrollo logístico del país.

Apuntan a generar propuestas

“Participan tanto quienes gestionan y ejecutan obras públicas como quienes son usuarios de la infraestructura: sectores productivos, industriales, logísticos y energéticos. Todos ellos necesitan infraestructura para poder desarrollarse”, sostuvo Sarubbi.

Agregó que el foro está pensado para generar propuestas prácticas más que discursos técnicos: busca analizar alternativas de financiamiento, mejorar la calidad del gasto público y promover el diálogo entre quienes ejecutan las obras y quienes las utilizan.

El encuentro también propicia el intercambio de experiencias internacionales, con la participación de representantes y expertos de países de la región.

Además, Sarubbi destacó que el espacio permite al sector privado conocer las limitaciones del gobierno y, al mismo tiempo, tomar como referencia casos de éxito en materia de inversión en infraestructura. “Siempre buscamos sembrar ideas y escuchar la posición del sector público”, subrayó.

Proceso integral para el crecimiento

En cuanto al crecimiento económico y el PIB, el presidente de Cavialpa insistió en que no deben medirse únicamente en cifras, sino entenderse como un proceso integral que exige industrialización, inversión productiva y formalización económica.

Consideró que Paraguay atraviesa un momento estratégico para atraer capital extranjero, mejorar su competitividad logística y potenciar su capacidad industrial con valor agregado.

Desde Cavialpa remarcaron que el gran desafío es convertir la inversión en infraestructura en una política de Estado, de manera que se sostenga más allá de los ciclos de gobierno. “Pensar en infraestructura es pensar en mejor calidad de vida para la población, generación de empleos y dinamización comercial de la industria de la construcción y de toda su cadena productiva”, afirmó.

Discutirán fórmulas de financiamiento

Cavialpa reconoció que la caída de alrededor del 7% en inversión de obra pública en 2026, respecto al presupuesto 2025, preocupa al sector. No obstante, señaló que la mayor inyección de recursos de Itaipú permitirá sostener el nivel de proyectos en ejecución.

Además, es necesario recurrir a financiamiento vía concesiones y asociaciones público-privadas (APP).

Por eso son necesarios espacios de diálogo entre sectores público y privado como el Foro Cavialpa, para discutir fórmulas de financiamiento, mecanismos para maximizar el presupuesto y maneras de liberar recursos para inversión, sostuvo el gremio.