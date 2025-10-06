Fitch mejora perspectiva de calificación país de “estable a positiva”

La mejora en la perspectiva de calificación de riesgo (BB+) a Positiva por parte de Fitch Ratings se da luego de 7 años de permanecer en el mismo nivel (BB+ Estable) y lo acerca más al grado de inversión por parte de dicha calificadora.

El presidente de la República Santiago Peña destacó esta decisión a través de su cuenta de X “Paraguay sigue demostrando su fortaleza”. Fitch Ratings mejoró la perspectiva de nuestro país a Positiva, destacando nuestro crecimiento, estabilidad y compromiso con las reformas” afirmó Peña tras darse a conocer el informe de la citada calificadora.

Por el momento solo Moody´s ha otorgado a nuestro país la calificación de grado de inversión (Baa3) de las tres calificadoras que evalúan a nuestro país.

Desde el gobierno celebran esta mejora de la perspectiva por parte de Fitch que lo acerca al segundo grado de inversión.

“Una calificadora más que reconoce que vamos por el camino correcto. Cada paso que damos reafirma la confianza en un Paraguay que va hacia adelante” expresó el mandatario.

Por su parte, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández celebro el hecho de que esta mejora en la perspectiva se da luego de 7 años. “Este mejora en la perspectiva de nuestra calificación de riesgo de estable a positiva, reafirma el mensaje de otras calificadoras: “Paraguay se consolida como una economía con excelente desempeño y con políticas públicas creíbles y sostenibles”, expresó Fernández Valdovinos a través de su cuenta de X.

¿Qué dice el informe de Fitch?

El reporte de la calificadora señala que la revisión de la Perspectiva “Estable a Positiva” se fundamenta en el sólido desempeño y las perspectivas de crecimiento de Paraguay gracias a una sólida cartera de inversiones, además de bajo déficit fiscal, una disminución prevista de la carga de la deuda pública. También menciona sobre la agenda de reformas económicas proyectadas, así como la reducción gradual de la elevada proporción de moneda extranjera en la deuda pública como fundamentos de esta mejora.

Fitch menciona que la calificación de Paraguay refleja su historial de políticas macroeconómicas generalmente prudentes y consistentes, un bajo nivel de deuda pública en comparación con países con calificaciones similares y una sólida liquidez externa.

Indicadores de gobernanza deficientes

No obstante, la calificadora observó los indicadores de gobernanza deficientes entre los principales limitantes de la calificación. La falta de institucionalidad denota fragilidad y un riesgo para las inversiones.

También señalan como una deficiencia, una base de ingresos aún baja y un mercado de capitales local poco profundo que limita la flexibilidad del financiamiento fiscal y por último la vulnerabilidad a choques climáticos adversos, aunque reconocen que se viene mitigando cada vez más gracias a una mayor diversificación económica.

Destacan crecimiento robusto

En línea con las cifras de la actividad económica reciente, Fitch pronostica un crecimiento del 4,8 % en 2025, el tercer año consecutivo con tasas de crecimiento superiores a las estimaciones oficiales, frente al 4,2 % de 2024.

La calificadora indica en su reporte que el consumo y la inversión han sido importantes motores de crecimiento este año, en un contexto de gasto público moderado debido a la consolidación fiscal en curso y la contracción de las exportaciones netas.

Para el 2026 pronostican un crecimiento del 4,3% en y del 4% en 2027; sin embargo, añaden que el avance de proyectos de inversión a gran escala es un factor positivo para las previsiones.