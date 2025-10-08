MOPC recibió las ofertas para mejorar la desastrosa ruta PY08 en este tramo

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó ayer martes la apertura de ofertas económicas correspondientes al proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la Ruta PY08, una vía clave para la conectividad y la producción del norte del país. El monto de referencia de la convocatoria es de G. 76.442.954.626 y todas las ofertas sobrepasaron el monto previsto.

Durante la apertura se conocieron las propuestas de seis empresas interesadas en ejecutar las obras: el Consorcio Tapiracuai, conformado por Chávez Construcciones y Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A., con una oferta de G. 100.969.452.806; Augusto Ortellado Narvaez, con G. 108.950.305.154; Constructora Acaray S.A., con G. 105.545.056.837; Tocsa S.A., con G. 99.176.795.437; LT S.A., con G. 115.252.670.308; y Ramón C. Álvarez S.A., con una propuesta de G. 77.785.291.963.

El acto contó con la presencia de representantes de las firmas oferentes y autoridades de la institución. Las ofertas recibidas pasan ahora al resguardo de la Coordinación de Evaluación de Ofertas, dependiente del Gabinete Ministerial, instancia encargada de su análisis y dictamen. Este proceso cuenta con un plazo de 20 días hábiles, prorrogables por otro periodo similar, para recomendar la adjudicación.

Alcance de las obras y plazos previstos

El proyecto contempla una serie de intervenciones orientadas a garantizar la durabilidad y seguridad del tramo Calle 6000 - Azotey, hoy en pésimas condiciones. Entre los trabajos previstos figuran la limpieza de la franja de dominio, excavación de drenajes, construcción de terraplén, bacheo superficial y profundo, colocación de nuevas capas de concreto asfáltico, fresado y sellado de fisuras. Además, incluye la señalización horizontal y vertical, la reposición de mojones, instalación de defensas metálicas y tachas reflectivas.

La fiscalización estará a cargo del personal técnico del MOPC, que supervisará cada etapa para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y ambientales. El plazo total de ejecución será de 24 meses, periodo durante el cual se mantendrán condiciones adecuadas de tránsito para los usuarios de la ruta.