Infona destaca alto potencial económico en el rubro forestal

El Instituto Nacional Forestal (Infona) presentó un informe donde revela que el país aumentó en 66% sus plantaciones forestales en solo dos años.

En la Jornada Técnica Forestal Volendam 2025, el Instituto Forestal Nacional (Infona) presentó el informe “Perfil y perspectivas del sector forestal paraguayo: Crecimiento, retos y oportunidades”. Su presidenta, Cristina Goralewski, destacó la capacidad industrial, las exportaciones y potencial de inversión de Paraguay en este rubro.

Crecimiento histórico

Goralewski contó que entre 2022 y 2024 Paraguay, se experimentó un crecimiento histórico en el sector de plantaciones forestales que aumentaron de 204.631 a 339.866 hectáreas, con un repunte del 66% en dicho periodo de tiempo.

Además destacó que, se dispone de más de 8 millones de hectáreas con alto potencial forestal, consolidándose como uno de los principales polos de atracción para inversiones en plantaciones forestales. En la Región Oriental son 5.595.517 hectáreas y en la Occidental 2.479.843 hectáreas.

“Este escenario abre oportunidades únicas para convertir al sector forestal en un motor de desarrollo económico sostenible, generador de empleo y atracción de inversiones”, apuntó.

Desafío en logísticas e infraestructura

No obstante, advirtió que “el crecimiento conlleva desafíos en infraestructura y logística, formación de capital humano, innovación tecnológica y gestión de riesgos climáticos e incendios, que requieren acción conjunta del sector público y privado”.

El documento presentado por la institución también detalla que la industria forestal nacional cuenta hoy con 554 establecimientos, con predominio de aserraderos y creciente incorporación de laminadoras. Actualmente, la capacidad instalada y de producción es de 50%.

Departamentos con mayor crecimiento

Los departamentos con mayor crecimiento en hectáreas con el 70,7% ha de plantaciones forestales son: Concepción, Caazapá, San Pedro, Caaguazú e Itapúa.

En lo que refiere a distribución de industrias forestales se sitúan en Caaguazú 148 empresas, Itapúa 90, San Pedro y Alto Paraná 62 empresas y Caazapá con 48.

Exportaciones también crecen

En materia de comercio exterior, entre 2015 y 2024 Paraguay exportó 187.473 toneladas de productos forestales de eucalipto, alcanzando en 2024 un récord histórico de 34.602 toneladas.

Las exportaciones migraron de la madera en bruto hacia productos con mayor procesamiento, destacando contrachapados, pisos de ingeniería, madera aserrada y láminas, con destinos clave como Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Bolivia. Estos principales cinco destinos en conjunto representaron más del 70% del volumen exportado en la última década.