MDS espera lista de pescadores para el pago del subsidio

El ministro del MDS, Miguel Tadeo Rojas, brindó ayer detalles de este programa de asistencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que tiene a su cargo el análisis del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.

Rojas expuso ante la referida comisión bicameral los programas que ejecutará la institución en 2026 con los recursos que le fue asignado por el Poder Ejecutivo.

El Ministerio de Desarrollo Social tiene a su cargo programas como Tekoporá, Tenonderá, Asistencia a Pescadores, Comedores, Tekohá, Hambre Cero en las Escuelas, Pensión Universal para Adultos Mayores, entre otros.

Sobre la asistencia a los pescadores durante la veda pesquera, Rojas dijo paga el subsidio a pescadores en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad.

Se prevé para el año venidero un presupuesto de G. 6.020 millones en concepto de transferencias, monto similar a la contemplada en el presupuesto vigente 2025, y que la meta es llegar a 4.500 familias.

El ministro señaló que están aguardando la resolución del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), institución encargada de habilitar a los beneficiarios para el pago correspondiente al presente año.

Cada año sube periodo de veda

Mencionó a los legisladores que cada año va subiendo el periodo de veda y que esta situación debería ser considerada en su momento, porque la idea es, con el tiempo, llegar a dos meses.

Rojas indicó que hoy es 45 días en los ríos compartidos con Argentina, pero probablemente subiría a 47; en tanto que con los ríos compartidos con Brasil son 90 días, plazo que probablemente se extendería a 92 días.

El MDS tiene asignado para el ejercicio 2026 un presupuesto total de G. 4,9 billones (US$ 628,2 millones al cambio presupuestado), monto que representa un aumento del 8,4% con respecto al presupuesto aprobado 2025.

El aumento entre uno y otro ejercicio representa G. 384.442 millones (US$ 48,7 millones), que la cartera dispondrá para la ejecución de los programas que administra.

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso se volverá a reunir el próximo lunes para recibir a las principales autoridades de cinco instituciones públicas, entre ellas el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.