Sector cárnico paraguayo logra su participación más exitosa en la feria Anuga 2025

La feria de alimentos y bebidas Anuga es una de las más importantes del mundo, porque recibe gran cantidad de compradores y proveedores. Este año se realizó del 4 al 8 de octubre y la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) se instaló con un stand en Alemania, que aglutinó cerca de 10 empresas paraguayas.

En esta edición la delegación de empresas nacionales tuvieron una destacada visibilidad. Así lo indicó, Daniel Burt, gerente general de la CPC, quien recordó que el gremio participa regularmente en la feria Anuga y en otras de alcance global, desde hace 15 a 20 años, y destacó que la presencia de ese año “fue la más exitosa”.

“El gran comentario de gente que asistió a la feria fue que del sector cárnico, el stand de Paraguay fue uno de los más concurridos. Estuvieron presentes 10 empresas paraguayas y se constató bastante interés hacia nuestra carne. Los frigoríficos están trabajando para posicionar el producto paraguayo en los mercados internacionales, en las mejores condiciones posibles”, afirmó.

Las industrias participantes fueron: Frigorífico Neuland, FrigoChaco, Frigorífico Guaraní, Minerva Foods, Frigorífico Upisa, Frigorífico Concepción, FrigoChorti, Pollos Kzero, Frigorífico Victoria y Los Lazos.

Carne paraguaya que asombra

El gerente general señaló que “realmente fue asombroso para propios y extraños” que la carne paraguaya logre destacar en el extranjero y como logró posicionar la marca país, que “los paraguayos ya sabemos que es excelente”.

Por otro lado, aseguró que el mercado internacional en general de la carne “está con mucha demanda” y Paraguay se ubica como uno de los “grandes proveedores a nivel mundial”.

El industrial indicó que aparte de los destinos tradicionales, se destaca el “gran éxito de la carne paraguaya en Estados Unidos y Canadá”.

Para Burt, esta seguidilla de apertura de mercados, no tiene precedente en la historia de Paraguay, más ahora con la reciente apertura de Filipinas, Singapur y la inminente habilitación de Corea del Sur y México.

Avanzando en mercados para la carne

“Estamos avanzando muy bien en la apertura de destinos, de manera a que los frigoríficos diversifiquen a sus compradores y depender de los destinos tradicionales. El objetivo es colocar el producto en el exterior y con las mejores condiciones posibles”, acotó.

Burt también resaltó que el objetivo siempre es promocionar los productos cárnicos del país ante nuevos compradores, en especial, en el sudeste asiático, donde Paraguay “casi no tiene un historial de comercio con esa región del mundo tan poblada”.

Detalló que no solo la carne bovina registra crecimiento, sino la porcina que duplica sus números de envíos y la aviar que ganó fuerza en los últimos año. Los regiones donde los productos cárnicos paraguayos tienen importante participación comercial son África o Europa Oriental, precisó el gerente.