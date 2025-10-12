ANDE y FIUNA firman convenio para fortalecer la formación técnica

El convenio firmado entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) permitirá desarrollar programas de formación y capacitación de recursos humanos, promover la transferencia de conocimientos técnicos y científicos en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, además de fomentar pasantías, proyectos de investigación y extensión universitaria.

El acto se llevó a cabo el jueves 9 de octubre, con la presencia del Ing. Félix Sosa, presidente de la ANDE, y del Prof. Dr. Ing. Rubén López, decano de la FIUNA, quienes suscribieron el documento.

También se contempla el uso compartido de instalaciones y equipamientos de ambas instituciones para la ejecución de proyectos de interés común, orientados al desarrollo tecnológico y al cumplimiento eficiente de sus misiones institucionales.

Durante el acto de firma, el decano Rubén López resaltó la importancia de seguir formando a los jóvenes para enfrentar los desafíos del desarrollo nacional. Por su parte, el Ing. Félix Sosa subrayó la relevancia de la formación de jóvenes para el desarrollo energético del país. Consideró que la academia es una aliada fundamental en la preparación de profesionales para los desafíos futuros. “Tenemos que preparar a los jóvenes pensando de aquí a 10, 15 años”, manifestó, haciendo referencia a innovaciones como la generación nuclear, que representan oportunidades estratégicas para Paraguay.

